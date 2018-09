Mais notícias de Cidade: 1º Transplante de medula no CE faz dez anos

01:00 · 17.09.2018

O Hemoce comemora dez anos do primeiro transplante de medula óssea realizado no Ceará. Neste tempo, foram realizados 413 procedimentos, sendo o último realizado no dia 13 de setembro. O Estado já cadastrou mais de 180 mil pessoas e já fez 46 coletas de medula, recebendo pessoas de diversos estados para a realização do transplante.

Diz OMS

Infarto é doença que mais mata no Brasil

De acordo com a organização mundial da saúde (OMS), as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Já no Brasil, 300 mil pessoas sofrem infartos todos os anos; em 30% dos casos o ataque cardíaco é fatal. Para combater as doenças cardiovasculares, a Federação Mundial do Coração (World Heart Federation em inglês) instituiu o Dia Mundial do Coração, comemorado em 29 de setembro.