Mais de mil agentes reforçam a fiscalização

23.12.2017

Às 00h dessa sexta-feira (22) foram iniciadas as operações de trânsito para o feriado prolongado de Natal. Ao todo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) disponibilizarão mais de mil agentes para ações de fiscalização durante o período de 22 a 25 de dezembro.

Com o objetivo de prevenir acidentes e diminuir a violência no trânsito nas rodovias federais, a PRF iniciou nessa sexta-feira a 7ª edição da Operação Integrada Rodovida, que deve ser concluída às 23h59 do dia 18 de fevereiro de 2018. Ao todo, 400 policiais observarão todas as rodovias federais, principalmente pontos com maior incidência de acidentes graves.

De acordo com o Núcleo de Comunicação (Nucom) da PRF, os trechos que recebem maior atenção são as BRs 116 (km 0 ao 14) e 222 (km 0 ao 20), historicamente onde ocorrem mais acidentes devido ao grande fluxo de veículos e pedestres. Entre as causas das ocorrências, destacam-se o excesso de velocidade, ultrapassagem proibida e embriaguez ao volante.

Para quem vai subir a Serra de Tianguá (BR 222, km 301- 322), a PRF deixa o alerta de que ela é a que mais representa perigo devido à sua grande extensão.

Quem passa pelo Anel Viário (BR 020, km 410 ao 420), também deve ter mais atenção, já que o trecho, apesar de não ter desvios, está em obras, tendo um grande fluxo de veículos de pequeno e grande porte.

As motocicletas integram um eixo importante da operação da PRF, pois, segundo o porta-voz do Nucom, têm crescido o número de acidentes envolvendo esses veículos.

Em conjunto, o Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e a PRE farão 144 operações com 750 agentes, que utilizarão 230 viaturas e 120 bafômetros no feriado prolongado. O maior número de operações será realizado nas praias: 84, para inibir a circulação de veículos de duas rodas ou mais na faixa de praia, onde há concentração de banhistas. As outras ações se dividirão por Fortaleza e Região Metropolitana, rodovias estaduais litorâneas e nos municípios do sertão.

De acordo com a assessoria de comunicação do Detran, o foco da operação será a verificação do uso de cinto de segurança, habilitação e licenciamento em dia, condução de crianças com os dispositivos de retenção e limite de velocidade determinado para cada via.

Os pontos que merecem atenção dos condutores são a CE- 085, entre São Gonçalo e Paracuru, que está com uma ponte em serviço de manutenção e reparo e a CE-040, entre Beberibe e Parajuru, que está em obras de duplicação.

Alcoolemia

A Autarquia Municipal de Trânsito terá 140 agentes efetivos todos os dias e continuará com a mesma operação desenvolvida desde o início de dezembro: blitz para coibir alcoolemia, fiscalização nas áreas de saída e entrada de Fortaleza (como as Avenidas Washington Soares e Bezerra de Menezes) e nas rodoviárias pelo aumento de pessoas saindo da cidade. Segundo o chefe do Núcleo de Operações da AMC, Wellington Cartaxo, também será realizado um monitoramento através das câmeras para o controle do tráfego com o intuito de identificar quais pontos necessitam de mais fiscalização. Colaborou Ana Cajado.