Mais de 9 mil transplantes de córneas realizados no Ceará

Em 2016, 8.708 transplantes de córneas foram realizados no Ceará. Em dezembro último, o número de pacientes na fila de espera zerou ( Foto: Vanderley Moreira )

Depois de realizar 8.708 transplantes de córneas até 2016 e zerar o número de pacientes na fila de espera, em dezembro passado, atualmente apenas oito pessoas aguardam o procedimento no Ceará. Isso porque, conforme a Central de Transplantes do Estado, eles serão submetidos à cirurgia lamelar, o que exige córneas de doadores mais velhos, ainda não disponíveis no Banco de Olhos. Em contrapartida, 395 transplantes foram contabilizados nos primeiros seis meses deste ano.

Outros 100 pacientes, considerados semiativos, também aguardam o transplante por não estarem aptos a receber as córneas. "Em alguns deles o médico não autorizou ainda porque não estão em condições clínicas e tem os que estão com exames incompletos", justifica a coordenadora da Central de Transplantes, Eliana Barbosa, explicando que, em alguns casos, o procedimento não é realizado por falta de equipe disponível ou por opção do próprio paciente.

Além de disponibilizar as córneas para pacientes do Ceará, a Secretaria da Saúde (Sesa) fornece o órgão para outros estados, muito embora a prioridade de atendimento continue sendo os pacientes que residem aqui. Somente neste ano já foram cedidas 309 córneas para lugares como o Rio de Janeiro, Maranhão e Bahia, principais destinatários. O envio acontece quando não há receptores prontos para realizarem o transplante.

Estoque

Conforme Eliana Barbosa, o estoque de córneas no Estado aumentou em função dos novos equipamentos de captação, o Banco de Olhos, em Sobral, na Região Norte, e em Fortaleza. "Com a implantação deles, nós percebemos que o número de doações teve uma melhora significativa no Estado", aponta a coordenadora da Central de Transplantes. Outro fator que amplia a quantidade de órgãos disponíveis para transplantes, segundo afirma o ex-perito geral da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), Maximiano Chaves, é o aumento exponencial do número de mortes violentas no Estado. Somente no último mês de maio, foram registrados 471 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) - homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte -, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

"Infelizmente, quanto mais mortes violentas, mais córneas podem ser doadas. A resistência de famílias de vítimas de homicídio tem acabado, elas têm autorizado as doações sem problemas", avalia Chaves, que ressalta ainda a importância do convênio entre o órgão e a Central de Transplantes para efetivação de mais doações. "Antigamente, as córneas eram retiradas nos hospitais. Hoje, isso é feito na Perícia Forense, o que agiliza o processo", afirma. Segundo o ex-perito Geral, o número de córneas coletadas na Pefoce chegou a mil, até a primeira semana de junho deste ano.

Campanha

O incentivo à doação de órgãos e a conscientização sobre a importância da boa ação para salvar vidas são dois dos nortes da campanha Doe de Coração, promovida pela Fundação Edson Queiroz. A campanha, que completa 15 anos em 2017, tem como principal objetivo contribuir na divulgação de informações - em veículos como jornal, televisão, rádio e outras mídias - sobre os benefícios da doação de órgãos, tanto para o doador como para o paciente que recebe.

"Esta ação, sem dúvida, faz o diferencial porque mobiliza a sociedade e consegue tirar as dúvidas da população, além de mostrar como é importante doar órgãos e resgatar vidas. A campanha nos ajuda muito na captação de novos doadores", assegura a coordenadora da Central de Transplantes Eliana Barbosa.