Mais de 400 boxes estão disponíveis

00:00 · 07.04.2017 / atualizado às 00:35

Com o intuito de amparar ambulantes e feirantes que irão sair da Feira da Rua José Avelino, a Prefeitura de Fortaleza está fornecendo 448 vagas em dois espaços públicos. Conforme estudo da Pasta, atualmente, 4 mil pessoas trabalham na Feira.

Leia mais

.Galpões podem ser esvaziados junto com Feira da José Avelino

Nos meses de outubro, novembro e dezembro, na chamada alta estação turística da Capital, o órgão estima que 10 mil feirantes atuam nas ruas adjacentes e praças públicas no entorno da Catedral de Fortaleza. Apesar da alta demanda do comércio irregular, apenas 278 feirantes se cadastraram, até a manhã de ontem, para concorrer aos boxes que estão disponíveis no Beco da Poeira, com 404 vagas, e no Mercado São Sebastião com 44 boxes. O secretário do Centro Adail Fontenele conta que o projeto de requalificação da Rua José Avelino foi concluído ontem.

"O projeto deve atender, além da via que leva o nome da Feira, as rua Alberto Nepomuceno, Travessa Icó e o espaço debaixo do viaduto, onde será instalado um ecoponto nos moldes do que já existem em alguns bairros. Esse ponto não é lixão. O material reciclável poderá ser trocado por créditos no bilhete único e na conta de energia". Conforme o gestor a área terá calçada padronizada, instalação de bancos, lixeira e arborização

Questionados sobre valores que serão pagos pelos futuros permissionários, o titular da Pasta, afirma que os ambulantes já pagam valores que não são coletados pela Prefeitura. Segundo levantamento da Regional do Centro, atualmente, um feirante gasta R$120 pelo espaço na Feira com um carregador de mercadorias e pela energia elétrica. A Pasta também diagnosticou a existência de "gatos" na rede elétrica em vários trechos da Feira.

Adesão

Quem vier a ocupar os boxes entre os inscritos não pagará taxa de adesão, mas terá custos mensais com uma taxa de ocupação e despesa de serviços de água e luz que varia pela área do box, por um período de seis meses, com renovação a ser concedida ao fim do contrato.

No Beco da Poeira, o box para comércio de confecção, eletrônicos e outros objetos tem o valor mensal de R$156,01. Os comércios de alimentação tem investimento de R$324,57. No Mercado São Sebastião, o valor é de R$ 88,21 para confecção e produtos em geral, já o de alimentação custa R$620,06.

O Centro Fashion, criado pela iniciativa privada após reuniões com a Prefeitura, tem uma área reservada para pessoas oriunda da José Avelino, que são tratados de forma especial, com preços populares e parcelamentos diferenciados.