Mais de 40 bairros terão iluminação branca em 2018

01:00 · 23.02.2018

O Parque de Iluminação de Fortaleza, composto atualmente por 193.681 pontos luminosos, já contempla 81% destes com iluminação branca, de acordo com a prefeitura municipal. A alteração das lâmpadas, que vem acontecendo de forma gradativa nos últimos anos, deve ser realizado em mais de 40 bairros da Capital em 2018, com meta de atingir 100% da cidade até o fim de 2020.

De janeiro a dezembro de 2017, a substituição aconteceu em 34.017 pontos, que passaram a ter a iluminação branca com vapor metálico e em alguns casos a luz de LED, resultando em 156.376 pontos com equipamentos mais modernos, conforme dados da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

Além das avenidas, a prioridade tem sido das praças, do entorno de equipamentos públicos - como escolas e postos de saúde, binários, novas faixas para pedestres, estações de bicicletas compartilhadas, pontos de ônibus e as Areninhas. Vias importantes como Alberto Nepomuceno, Augusto dos Anjos, Bernardo Manuel, Expedicionários, Heráclito Graça, Rogaciano Leite, Sargento Hermínio, e outras, tiveram a substituição. Cerca de 25 bairros tiveram sua iluminação pública requalificada.

A demanda atende a localidades com relevantes índices de violência, além de espaços públicos de convivência e de lazer, otimizando os deslocamentos a pé, de bicicletas, por veículos ou transporte coletivo. De acordo com o coordenador especial de Iluminação Pública de Fortaleza, Alfredo Serejo, o trabalho de requalificação vem sendo realizado por quadriláteros, tendo as novas luminárias vidros policurvos, que distribuem melhor a luz e minimizam os espaços escuros entre os postes. Além disso, segundo explica, a demanda de cada localidade e espaço específico é o que determina a potência das lâmpadas. Entre os bairros que passarão pela requalificação este ano estão o Ancuri, Aracapé, Aldeota, Barra do Ceará, Barroso, Boa Vista, Bom Sucesso, Cidade dos Funcionários, Fátima, Henrique Jorge, Jardim das Oliveiras, Luciano Cavalcante, Maraponga, entre outros.

Urbanização

Ainda segundo a prefeitura, a iluminação branca também deve ser implantada em locais a serem urbanizados ou construídos, como novas praças, túneis, viadutos, avenidas e lagoas. A expectativa é que os projetos desenvolvidos estejam de acordo com o que estabelece o plano Fortaleza 2040.

A SCSP esclarece que em caso de pontos apagados à noite ou acesos durante o dia, a população pode entrar em contato gratuitamente pelo número 156 para registrar o protocolo. Ao todo, 38.472 solicitações foram registradas no ano passado. Contudo, se a demanda se tratar de obra ou melhoria do sistema existente, como instalação de novos pontos, melhoria em campos, praças ou mesmo a requalificação em vias, é preciso dirigir-se às Secretarias Regionais dos bairros, por meio de suas Ouvidorias.