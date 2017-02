Maioria das vítimas não usa equipamento

00:00 · 03.02.2017

No estudo apresentando pela Prefeitura, foi traçado o perfil dos acidentados. Foi usada a combinação de uma pesquisa qualitativa e das estatísticas quantitativas de acidentes. O relatório apontou que a maioria dos acidentes ocorreeu com homens entre 18 a 29 anos de idade e que, em grande parte, não usava capacete e fazia uso de álcool na condução.

LEIA MAIS

.Blitze abordarão motoqueiros que trafegam sem capacete

O levantamento constatou também que 4,1 motociclistas morrem para cada 10.000 motos existentes na cidade. Em 2011, esse indicador era de 5,6, o que aponta uma redução de 25,5%.

A secretária da Saúde do Município, Joana Maciel, avaliou a situação do trânsito como um problema de saúde. "A atividade representa um aspecto extremamente importante, principalmente porque atinge os homens jovens. É um problema de saúde pública, dado que, no IJF, dos pacientes atendidos vítimas de trânsito, a maior parte deles é por motocicleta, sendo geralmente casos graves, vítimas de politraumas, afetando várias partes do corpo, quando não ocasiona a morte".

Segundo o prefeito Roberto Claudio, haverá também uma ação dirigida aos mototaxistas. "Não anunciamos isso na coletiva, mas haverá uma ação mais dirigida até porque é um público mais reduzido. Será um trabalho voltado à educação de consciência da responsabilidade de quem tem a concessão para fazer esse serviço".