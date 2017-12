Luan e Solange serão atrações no Carnaval de Aracati em 2018

01:00 · 22.12.2017 por Patrício Lima - Repórter

A cantora Solange Almeida é uma das atrações da festa em Aracati no próximo ano. A baiana fará a festa dos foliões no domingo (11) Entre os destaques da programação está o sertanejo Luan Santana, confirmado para a segunda-feira de Carnaval, junto com o grupo É o Tchan ( FOTO: JL ROSA )

Geração de empregos, renda, turismo e muita folia. Essa é a expectativa para a edição 2018 do Carnaval de Aracati, que teve sua programação completa divulgada ontem, em coletiva de imprensa na Prefeitura do Município. Artistas renomados do cenário nacional foram convocados para a festa, que acontece de 7 a 13 de fevereiro. Entre os destaques, o cantor Luan Santana, o grupo É o Tchan, Márcia Freire (ex-vocalista do Cheiro de Amor), Solteirões do Forró, Solange Almeida, Gabriel Diniz, Sergio Loroza e MC Livinho.

O Carnaval de Aracati, distante 145 km de Fortaleza, também contará com atrações caseiras e eventos paralelos com o intuito de valorizar a cultura e os costumes locais. A tradição da forte religiosidade popular da região também estará na celebração, abrindo as comemorações com o Bloco Maranatha.

Segundo Bismarck Maia, prefeito do Município, o novo formato da festa vai colocar cada vez mais o Carnaval do Aracati como uma referência, não só para os foliões da cidade e do Estado do Ceará, mas também para turistas de todo o Brasil. "Vamos resgatar a tradição e a força do nosso Carnaval. Para isso, é preciso modernizar o passado, estimular a diversidade, abraçando todos os estilos, todas as pessoas numa folia de união e alegria. Nas ruas, nas praias, para todos os públicos, para todos os gostos, respeitando nossas tradições e abraçando o novo".

Bismarck Maia enfatizou, ainda, que todos os foliões vão desfrutar de uma megaestrutura de trios elétricos no corredor da folia, no Centro Histórico da cidade, além de um palco na Praia de Majorlândia e atrações culturais na Rua Grande. "Tudo isso apoiado por um esquema de segurança privada que reforçará o contingente da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Haverá, também, uma equipe de prontidão para socorro médico", frisa.

Turismo

A expectativa é que haja uma grande movimentação do turismo da cidade, com lotação dos restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis e pousadas do Centro do Aracati e praias de Canoa Quebrada, Majorlândia e Quixaba, além de propiciar renda extra para aluguéis de casas de temporada e comércio ambulante.

Sobre o abastecimento de água no Município, que nos últimos anos tem passado por problemas, o gestor afirma que a situação está sob controle e o Carnaval não será prejudicado. Ele comentou sobre a possibilidade do Ministério Público contestar os gastos com o Carnaval, como aconteceu recentemente. "Nos primeiros anos de nossa gestão era compreensivo, já que o Município ainda estava ajustando as contas. Hoje, temos uma política saudável de gestão do caixa municipal, fazendo com que o Carnaval seja um estímulo a geração de renda".