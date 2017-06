Licenças de trabalho por febre chikungunya crescem no Ceará

00:00 · 09.06.2017 por Lêda Gonçalves - Repórter

Além do número de casos e mortes pela chikungunya, a doença gera outro forte impacto no Ceará: o afastamento dos trabalhadores em decorrência das sequelas que provoca. Um exemplo disso é o da administradora Maria Juliane de Souza. Ela sofre com as consequências da enfermidade há pelo menos dez meses e devido às dores no corpo, principalmente nos tornozelos, punhos e dedos, tem dificuldades nas tarefas mais simples do cotidiano. Isso a levou a pedir afastamento do trabalho e conseguir auxílio-doença previdenciário pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

De acordo com o órgão, entre janeiro e maio de 2016 e igual período de 2017, houve um aumento na ordem de 1.900% na concessão das licenças em razão da enfermidade no Estado, passando de apenas seis para 120 até ontem.

A chikungunya, assim como a dengue e a zika, é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, provoca dores nas articulações e inflamação nas mãos, punhos, joelhos e tornozelos. Infectologistas reconhecem que esses sintomas, muitas vezes, impedem os pacientes de trabalhar. De acordo com o médico Anastácio Queiroz, as dores duram, em média, dez dias e a febre em torno de 48 horas. Mesmo depois de curado, o paciente pode continuar sentindo dores pelos próximos meses e, em alguns casos, até anos. "Cerca de 95% dos pacientes inoculados pelo vírus Chikv chegam a adoecer", explica. A doença, quando atinge a fase aguda, impossibilita a pessoa de fazer as atividades do dia a dia. "Nesses casos, 30% a 50% dos pacientes vão cronificar por meses ou anos. São sintomatologias incapacitantes do ponto de vista da dor nas articulações, daí esse impacto que essa doença terá para a população em geral", complementa.

Uma das coisas que vem chamando atenção dos especialistas é o número de casos em pessoas com mais de 70 anos de idade. De acordo com o boletim mais recente da Secretaria da Saúde de Fortaleza (SMS), 72,7% dos 17 óbitos confirmados na Capital, 13 são de pessoas nessa faixa etária. O coordenador de Vigilância em Saúde, Nélio Morais, alerta para o fato e diz que dos 15.538 casos positivos das arboviroses, 2.2 mil pessoas estão entre 61 a mais de 80 anos. "É preciso redobrar os cuidados em casa. A maior parte dos focos estão dentro dos imóveis ou nos quintais", frisa Nélio Morais.

Requisitos

Para solicitar o auxílio-doença ao INSS, o segurado precisa atender a alguns pré-requisitos, como possuir carência de 12 contribuições ao órgão, isenta em caso de acidente de trabalho ou doenças previstas em lei, e estar afastado do trabalho há pelo menos 15 dias.

Mais informações:

Em caso de dúvidas, para saber se você tem direito ao auxílio-doença, é possível ligar para a central de atendimento do INSS

O telefone é o 135