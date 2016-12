Liberação da Santos Dumont segue atrasada

00:00 · 20.12.2016 por João Lima Neto - Repórter

Na tarde de ontem, funcionários a serviço do Departamento Estadual de Trânsito realizaram a aplicação da sinalização vertical e horizontal ( FOTO: JL ROSA )

Desde 2014 bloqueado, o trecho da Avenida Santos Dumont defronte ao Colégio Militar segue interditado por causa de uma obra do Metrofor. A Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (Seinfra) divulgou, no dia 30 de novembro deste ano, que o local seria liberado no dia 10 de dezembro. Entretanto, o atraso na entrega completa hoje exatamente 10 dias.

Apesar do atraso, na tarde de ontem, funcionários a serviço do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) realizaram a aplicação da sinalização vertical e horizontal. O órgão de trânsito do Estado informou que as intervenções devem ser finalizadas em um prazo de até 48h. Após isso, a liberação da via ficará por conta da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC).

O trecho entre as ruas Dona Leopoldina e Nogueira Acioli foi interditado para a construção de uma estação da linha leste do metrô de Fortaleza (Metrofor).

Interdição

Comerciantes e residentes reclamam do tempo prolongado da obra. O gerente de posto de gasolina Adriano Silva assumiu há poucos meses a direção do estabelecimento comercial e afirma que o movimento no local é fraco. "O fluxo de veículos caiu no posto. Muita gente desvia o caminho para evitar o trânsito e com isso deixa de abastecer".

A estudante de Medicina e moradora da Avenida Santos Dumont, Clara Maria Coelho, avalia que a liberação da via não vai trazer grandes vantagens. "Acredito que o trânsito só vai melhorar para o colégio". Em agosto de 2014, a Seinfra havia afirmado que a interdição para a construção da Estação Colégio Militar deveria durar 14 meses. Durante esse tempo, a praça ficou fechada para servir de apoio à realização das obras.

A linha do Metrofor está prevista para começar a operar em 2018 e vai ligar o Centro ao Bairro Edson Queiroz, passando pela Aldeota, Papicu e Cidade 2000. Ao todo, serão treze estações. Além do Colégio Militar, a do Edson Queiroz também está em andamento. A Linha Leste deve atender cerca de 400 mil usuários por dias em 13 estações: Estação Chico da Silva Leste, Estação Catedral, Colégio Militar, Luíza Távora, Nunes Valente, Leonardo Mota, Papicu, HGF, Cidade 2.000, Bárbara de Alencar, Centro de Eventos e Edson Queiroz, subterrâneas, e a Estação Tirol, que fará a integração com a Linha Oeste.

As obras da Linha Leste do Metrofor foram iniciadas em novembro de 2013 e paralisadas em 2015, por mudanças no consórcio responsável pela construção. O Governo do Estado ainda aguarda resolução das pendências e replaneja o calendário, sem data para retomada. O orçamento, porém, segundo a Seinfra, permanece com investimentos da ordem de R$ 2,2 bilhões.

Replanejamento

O trajeto da Linha sairá do Tirol, passando pelo Centro, seguindo a calha da Avenida Santos Dumont, seguindo pelo terminal Papicu, onde ocorrerão as integrações com o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e Terminal de Ônibus do Papicu. No momento, a Seinfra está realizando o replanejamento para a retomada da obra.

A Seinfra informou, por meio de nota, que os trabalhos de limpeza e reforma do pavimento no trecho da Avenida Santos Dumont já foram concluídos. Agora resta a reimplantação da sinalização para que o trânsito seja liberado no local.

Prazo

O Detran-CE, responsável pela sinalização na via, informou que, em um prazo de até 48 horas, estará finalizando as intervenções no local, mas que a liberação da via fica por conta da AMC. Por seu lado, o órgão de trânsito do Município informou que está aguardando a liberação do Detran-CE para realizar a retomada do tráfego.