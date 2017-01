Levantamento de infestação pelo Aedes será obrigatório

01:00 · 30.01.2017 por Thatiany Nascimento - Repórter

Municípios que tenham mais de dois mil imóveis agora são obrigados a realizar o Levantamento Rápido do Índice de Infestação para Aedes aegypti (LIRAa), ferramenta criada em 2002 pelo Governo Federal para identificar os locais com focos do mosquito nos municípios. A resolução, assinada pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros, consta no Diário Oficial da União da última sexta-feira (27).

Antes, a pesquisa era obrigatória para capitais e municípios de regiões metropolitanas, cidades com mais de 100 mil habitantes e de grande fluxo de turistas e de fronteira. Nos demais municípios, a adesão era voluntária.

O LIRAa é usado pelas secretarias da saúde municipais, dentre outros órgãos, como forma de diagnosticar a faixa de risco dos municípios para a ocorrência de doenças como dengue, zika e febre chikungunya. O método avaliativo é o Índice de Infestação Predial (IIP), que mede a relação entre o número de imóveis com infestação do mosquito e o total de edificações pesquisadas.

O índice de infestação é caracterizado como satisfatório quando fica abaixo de 1%. A situação é considerada de alerta quando está no intervalo entre 1% e 3,9%. Já quando é igual ou superior a 4% indica risco de surto. Baseadas nesses dados, as secretarias municipais da saúde, a Secretaria Estadual e o Ministério da Saúde traçam medidas de controle para as áreas com os maiores índices do mosquito.

Segundo o Ministério da Saúde, a obrigatoriedade de realização do LIRAa em municípios com mais dois mil imóveis foi proposta do ministro Ricardo Barros e acordada com estados e prefeituras, na semana passada, durante a reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

No último LIRAa, realizado no segundo semestre de 2016, segundo o Ministério, 2.284 municípios brasileiros participaram do levantamento, o equivalente a 62% das cidades com mais de duas mil edificações.

Recursos

O órgão informa que os municípios que não realizarem o levantamento não receberão a segunda parcela do Piso Variável de Vigilância em Saúde, recurso extra usado exclusivamente para ações de combate ao mosquito. Em 2017, garante o Ministério, este Piso Variável é R$ 152 milhões e será liberado aos gestores locais em duas etapas. Para as cidades com menos de dois mil imóveis, o repasse deste recurso dependerá da realização do Levantamento de Índice Amostral (LIA) - que tem periodicidade bimensal.

O Ministério esclarece ainda que o repasse do Piso Fixo de Vigilância em Saúde - destinado ao monitoramento das doenças transmissíveis que é destinado mensalmente a estados e municípios - não depende da realização do levantamento. Este Piso Fixo, segundo o Ministério, foi de R$ 1,70 bilhão em 2016. Para 2017, a estimativa é este valor chegue a R$ 1,96 bilhão.

No Ceará, no ano passado, conforme a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), dos 184 municípios, 162 (88%) realizaram o LIRAa. Ao todo foram feitos três levantamentos no decorrer do ano, conforme preconiza o Ministério da Saúde.

No primeiro levantamento, em abril, 82 municípios participaram. Já no segundo LIRAa, em julho, o número cresceu para 114 e, em novembro, foram 111 cidades. Neste último cenário, das 111 localidades, 10,8% (12) foram identificadas com alta infestação pelo mosquito, outros 28,8% (32) estavam em situação de alerta e 60,3% (67) condições satisfatórias.

Segundo boletim divulgado pela Sesa em dezembro de 2016, o Ceará registrou no ano passado 37.769 casos de dengue e 29.837 de febre chikungunya. Destes, 20.689 episódios de dengue e 17.393 de febre chikungunya foram em Fortaleza.

Medidas

Fortaleza tem cerca de 1.200.000 imóveis e, este ano, a Secretaria Municipal da Saúde em Fortaleza (SMS) deverá realizar LIRAa nos meses de fevereiro, junho e outubro, conforme explica o gerente da Célula de Vigilância Ambiental da SMS, Nélio Moraes.

O profissional reforça que "a detecção do índice de infestação geral, por regional e por bairro na Capital faz com que o poder público trace estratégias mais direcionadas de ações contra o mosquito".

O LIRAa de fevereiro, esclarece o gerente, é historicamente o que sempre aponta o maior risco devido ao período chuvoso. "Em geral no primeiro semestre há uma maior potencialidade do ciclo reprodutivo do Aedes aegypti. Por isso, o LIRAa de fevereiro aponta exatamente os riscos localizados. Já no segundo semestre aumenta o calor e isso desfavorece o ciclo reprodutivo", ressalta Nélio.

Bairros

Ele também acrescenta que, desde 2013, a Secretaria Municipal trabalha os resultados do levantamento por regional pois, devido à dimensão da Capital, muitas vezes a situação de alerta não se aplica ao território como um todo e exige a execução de ações focadas nos bairros.

Nélio esclarece que, embora o cenário de chuvas intensas favoreça, por exemplo, a dissipação da água acumulada em criadouro do mosquito, não é possível garantir que a condição mais alarmante de infestação seja quando o volume de precipitações é intenso.

Em períodos de chuva abaixo da média, como em 2012, reforça Nélio, Fortaleza teve epidemia de dengue.