'Leis não bastam', diz PhD em psicologia no trânsito

01:00 · 10.10.2017

Segundo especialistas, a cada ano, cerca de 1,3 milhão de pessoas morrem em acidentes nas vias, e entre 30 e 50 milhões acabam feridas ( FOTO: JL ROSA )

As leis não são suficientes para um trânsito seguro. Para Judy Fleiter, PhD, gerente mundial da Global Road Safety Partnership (GRSP), é preciso aliar as leis existentes à fiscalização e à conscientização da população a respeito dos riscos de determinadas atitudes nas estradas. Este é um dos assuntos a serem tratados durante o primeiro Fórum do Observatório de Segurança Viária, e também o primeiro encontro do Comitê Municipal de Segurança Viária, que acontecem hoje (10), às 14h, na Universidade de Fortaleza (Unifor).

O Comitê pretende reunir representantes de setores da sociedade civil para apresentar dados atuais e promover o engajamento no combate ao alto número de acidentes de trânsito. O Observatório, por sua vez, deve facilitar o acesso a dados, por meio de uma plataforma física e virtual de compartilhamento de informações e estratégias de segurança viária, disponível no endereço digital osv.Unifor.Br.

O evento tem o apoio da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global. Segundo Omar Jacob, coordenador de comunicação da Bloomberg em Fortaleza, a empresa ajuda a financiar parceiros globais que auxiliam 10 cidades ao redor do mundo a desenvolver políticas de segurança viária. Fortaleza é uma dessas cidades e a GRSP é um dos parceiros. "O nosso objetivo no encontro é debater sobre a segurança nas vias e a urgência em mudar alguns comportamentos da população sobre esse tópico", explica Omar Jacob.

Fardo

A GRSP é um braço da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho para a segurança no trânsito. A gerente mundial, Judy Fleiter, é PhD em psicologia no trânsito e destaca que um dos focos da empresa é promover a segurança sustentável nas vias e reduzir o "fardo" dos traumas de trânsito. Ela estima que, a cada ano, cerca de 1,3 milhão de pessoas morrem em acidentes nas vias, e entre 30 e 50 milhões acabam feridas. "Infelizmente, quando procuramos os locais do mundo onde as pessoas estão morrendo e se ferindo no trânsito, a maioria dos casos acontece em países de média e baixa renda", diz Judy Fleiter.

"Nós também fornecemos fundos a organizações não-governamentais para que advoguem por leis de trânsito melhores e mais fortes", declara a gerente mundial da GRSP. Segundo ela, a segurança depende de 3 pilares: existência de leis eficazes, fiscalização das leis e conscientização da população. "A segurança viária é responsabilidade de todos", conclui. (Colaborou Barbara Câmara)