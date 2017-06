Lei da Inspeção Predial é adiada por mais 60 dias

00:00 · 09.06.2017 por Felipe Lima - Repórter

As punições por meio da Lei de Inspeção Predial nº 9.913 foram adiadas mais uma vez. No último dia 29, por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Município, a Prefeitura de Fortaleza adiou, pela 4ª vez, o início das inspeções punitivas. Previstas para maio, elas foram prorrogadas por mais 60 dias.

Criada em julho de 2012 e regulamentada em 23 de junho de 2015, a Lei prevê multas de até R$ 10 mil. De acordo com a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma), Águeda Muniz, o novo adiamento foi uma solicitação de entidades do setor.

"Havia uma grande demanda de requerentes solicitando um tempo maior para a juntada da documentação necessária para emissão do Certificado de Inspeção Predial (CIP), tendo em vista que alguns documentos exigidos, como o Certificado do Corpo de Bombeiros, necessitam de um prazo maior", explica. O CIP é o documento que formaliza a realização de vistoria e análise técnica das edificações, devidamente registradas em laudo de vistoria técnica (LVT). Ele é emitido para imóveis com três ou mais pavimentos.

Até maio de 2017, a Seuma já havia realizado mais de 25 mil visitas técnicas para alertar sobre a importância da inspeção predial e da manutenção. O maior problema está no Centro.

Para o conselheiro e diretor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE), engenheiro civil Lawton Parente, as inspeções são essenciais para evitar acidentes.

Características

"A cada adiamento desse, a sociedade fica exposta a sinistros. Já os síndicos e gestores ficam expostos a responsabilidades até criminais. Sem as fiscalizações, eles continuam sem saber o que está acontecendo", diz.

De acordo ainda com a secretária Águeda Muniz, a legislação não estipula que os fiscais devam observar quais são as características que não estão em conformidade com a legislação existente, mas se o imóvel possui o documento que atesta que ele está dentro dos padrões de segurança para habitabilidade.

Parente indica que os principais problemas costumam estar na parte elétrica, impermeabilização, revestimento, combate a incêndio ou nas estruturas de concreto. "A gente até entende a questão financeira, mas muitos problemas se dão pela cultura da falta de manutenção".

Mesmo sem a vigência das punições, imóveis podem ser interditados, explica Águeda Muniz. "No caso das edificações que estejam em risco de desabamento, a Defesa Civil vistoria e avalia as estruturas, orientando o proprietário, e, em caso de prédio público, o administrador responsável, sobre que providências tomar a fim de evitar o sinistro e sobre as responsabilidades quanto a causar dano à coisa alheia ou a outrem. Caso seja constatado que o imóvel corre risco, o local pode ser interditado", destaca.

Até1º de agosto, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) manterá as vistorias. Após a data, se for identificado problemas estruturais, o imóvel poderá ser multado de R$ 1 mil a R$ 5 mil, com punição em dobro em caso de reincidência.

Saiba mais

Como solicitar o CIP

1. Contratar profissional ou empresa para a elaboração de um Laudo de Vistoria Técnica (LVT)

2. Executar as obras e os reparos eventualmente indicados no LVT

3. Protocolar o LVT e a documentação para análise da Seuma, que expedirá o CIP

4. Afixar o CIP em local visível ao público, bem como os relatórios