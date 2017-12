Legião da Boa Vontade entrega alimentos no Ceará

01:00 · 15.12.2017

O primeiro dia da campanha "Natal Permanente da LBV: Jesus, o pão nosso de cada dia" movimentou o Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade (LBV), no bairro Vila Manuel Sátiro, na tarde desta quinta-feira (14).

A ação reúne e entrega, anualmente, cestas básicas montadas a partir de doações. O objetivo é beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social que, ao longo do ano, foram atendidas pelos projetos socioeducativos da LBV.

"Também entregamos cestas para ONGs e instituições parceiras. No próximo sábado, vamos para o sertão de Irauçuba levar 500 cestas básicas. Sairemos daqui com a caravana da boa vontade, que são mais de 40 voluntários da LBV que prepararam as cestas e ajudaram na arrecadação", explica Stela Souza, membro da organização da LBV.

Entregas

Além de Fortaleza e Irauçuba, também serão beneficiados os municípios de Quixadá, Juazeiro do Norte, Russas, Canindé e Quixeramobim. As entregas já começaram, e continuarão ao longo do mês de dezembro.

"A LBV está em 83 unidades de atendimento no Brasil e em mais seis países. Todo o nosso trabalho é mantido graças à ajuda das pessoas, tudo com colaboração. Todas essas cestas foram arrecadadas por meio de doações de colaboradores. Qualquer pessoa pode ajudar", diz Stela Souza. As doações podem ser feitas em valor monetário ou em quilos de alimentos.

Para Irlanda Maria Freitas Medeiros, de 45 anos, a campanha anual da LBV representou uma mudança de vida. A dona de casa, que mora com outras nove pessoas, recebeu sua primeira cesta básica da ação em 2012, depois de ouvir a indicação de uma amiga. No ano seguinte, ela matriculou um de seus netos, Caio Miguel, no programa educacional da LBV.

"Foi a melhor coisa que aconteceu para ele e para mim. Ele tem aula de teatro, de coral, de flauta e de futsal. Ele merenda e almoça aqui, só sai às 11h30 pra ir para o colégio. Também tem apoio da psicóloga", relata Irlanda Maria. Segundo ela, o comportamento do neto, que completou 11 anos, melhorou consideravelmente após ingressar no programa, em 2013.

Reuniões

Além do apoio educativo, a LBV organiza reuniões mensais com os responsáveis das crianças, onde, de acordo com Irlanda Maria, também são entregues cestas básicas. "Eles dão uma para a família de cada criança. Aí falam como estão os meninos, se estão comportados. É uma ajuda muito boa. Aqui é uma segunda família para mim", revela.

Irlanda mora na Vila Manuel Sátiro há 20 anos, mas nasceu no Canindé. Lá continua parte de sua família, que também é beneficiada pela campanha.

Luiz Carneiro Pereira é presidente da Sociedade Espírita Casa de Oração, instituição parceira da LBV no Canindé, e veio à Fortaleza receber as cestas que serão levadas ao município. "Faz três anos que somos parceiros da LBV. O Canindé é uma cidade que está há sete anos na seca; então, nós temos uma periferia muito carente. A gente fica feliz em saber que as famílias vão passar alguns dias se alimentando bem. Lá, eles sobrevivendo o dia a dia com o mínimo", diz Luiz Carneiro Pereira. (Colaborou Barbara Câmara)