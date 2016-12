Laser reduz efeitos colaterais do tratamento contra câncer

00:00 · 23.12.2016

O risco de inflamação, ocasionado por cáries e tártaros, também aumenta, caso não seja realizado algum tipo de procedimento de prevenção bucal antes do início terapêutico da enfermidade ( FOTO: HELENE SANTOS )

O tratamento contra o câncer, especialmente nos casos de pescoço e cabeça, pode trazer sérios efeitos colaterais na região bucal do paciente. Especialistas e pesquisas na área indicam que a laserterapia ameniza esses danos ocasionados pela intensidade de radioterapia, quimioterapia, entre outros procedimentos na terapêutica oncológica.

A cirurgiã-dentista Camila Valente defende que o método controla os sintomas do tratamento contra o câncer, além de deixá-lo menos traumático. "Ele diminui as inflamações e trata as lesões, principalmente quando os pacientes estão mais debilitados. Geralmente, a químio e radioterapia baixam a imunidade e agem em células que se reproduzem mais rápido, como na região bucal e do couro cabeludo", explica a profissional.

A dentista acrescenta que "a boca fica bastante inflamada e, além disso, o paciente tem dificuldade de se alimentar, por conta da diminuição da salivação, como consequência das lesões nas glândulas salivares", explica a especialista, referência no tratamento de laserterapia em Fortaleza. O laser utilizado no tratamento bucal é de baixa frequência, ou seja, não agride o paciente e é indolor. Cada sessão, aliada à higienização bucal, dura em torno de 40 minutos. "Mapeamos toda as lesões da boca e da região do pescoço. Logo em seguida, incidimos o laser em todas essas feridas e também nas áreas que não foram afetadas, como prevenção", enfatiza a cirurgiã-dentista.

O engenheiro eletricista Francisco Almeida, 65, iniciou o tratamento de laserterapia bucal há dois meses e comemora a diminuição dos efeitos. "Depois das sessões de radioterapia e quimioterapia, minha boca começou a descamar e eu só conseguia me alimentar através de sonda. Até para falar era mais difícil. Minha qualidade de vida aumentou consideravelmente quando comecei a laserterapia", revela ele, que continua no tratamento contra um câncer na garganta.

Pacientes

Aftas, sapinhos e feridas na região do céu da boca são alguns dos efeitos que os pacientes com câncer enfrentam durante o tratamento. O risco de inflamação, ocasionado por cáries e tártaros, também aumenta significativamente, caso não seja realizado procedimentos de prevenção bucal antes do início terapêutico da enfermidade.

De acordo com informações do oncologista Duílio Rocha, a novidade no tratamento do câncer é positiva, pois minimiza os efeitos colaterais, além de estimular uma melhor alimentação durante este período. "É essencial que o paciente tenha uma boa alimentação, durante o tratamento, para reagir bem às medicações. A laserterapia pode inibir essas feridas e inflamações na boca, que são normais neste período. Temos observado com bastante atenção os resultados positivos neste tratamento, particularmente, na severidade da dor associada ao tratamento do câncer", ressalta o especialista.

Conforme levantamento do Instituto Nacional de Câncer (Inca), em 2017, no Brasil, a previsão é de um total de 6.360 casos novos de câncer da laringe em homens e 990 em mulheres. Já no Ceará, estimam-se 290 casos novos de câncer da laringe em homens e 70 em mulheres.

Já a previsão para 2017 de casos de câncer de boca, em todo o Brasil, segundo pesquisa do Inca, é de 11.140 casos novos de câncer da cavidade oral em homens e 4.350 em mulheres. No Ceará, devem ser registrados 300 casos novos de câncer da cavidade oral em homens e 240 em mulheres.

FIQUE POR DENTRO

Uso de cigarro e bebida alcoólica aumenta riscos

O câncer da laringe, quando diagnosticado em estágio inicial, possui um prognóstico bastante favorável, com poder de cura de 80% a 100%. Os principais fatores de risco são o álcool e o tabaco. Outros fatores associados são histórico familiar, alimentação pobre em nutrientes, situação socioeconômica desfavorável, presença do HPV e exposição excessiva a produtos químicos. Por outro lado, o consumo adequado de frutas e hortaliças parece exercer um efeito protetor contra a doença.

Já o câncer de cavidade oral faz parte do conjunto de tumores que afetam a cabeça e o pescoço. O etilismo, o tabagismo e as infecções pelo HPV, principalmente pelos tipos 16 e 18, são os principais fatores de risco para esse grupo de tumores.