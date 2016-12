Lar Torres de Melo recebe doações

00:00 · 21.12.2016

Como resultado de uma campanha que promoveu o bem-estar coletivo, o Diário do Nordeste entregou, nessa terça-feira (20), para o Lar Torres de Melo, 100kg de leite angariados na 4ª edição do Passeio Ciclístico Fortaleza em Movimento Vida Saudável, realizado no mês de novembro. Foram arrecadados cerca 400kg do alimento durante a campanha. O Lar foi a primeira entidade a receber as doações. Ao todo, quatro instituições serão beneficiadas pela ação.

Pela terceira vez, a ação recolhe leite como forma de promover o voluntariado, além de propagar o bem-estar entre os participantes. Segundo a analista de projetos do Diário do Nordeste, Rayana Gadêlha, a campanha é pensada também como forma de ajudar às instituições que necessitam. "O Lar Torres de Melo é uma casa que tem história. Sabemos das suas necessidades. A gente vem acompanhando mais de perto a questão dos idosos".

Nesse ano, a campanha recolheu mais 400 kg de leite que serão distribuídos entre as quatro instituições escolhidas; Lar Torres de Melo, Iprede, Casa de Nazaré e Ceman (Célula Espirita Pavuna). O presidente do Lar Torres de Melo, José Ramos de Melo Filho, destaca as campanhas de arrecadação como uma ação voluntária muito importante para a manutenção da casa e ressalta que "a instituição necessidade de trocar os colchões dos dormitórios, devido desgastes".

Vida Saudável

O Fortaleza em Movimento é uma das ações do projeto Vida Saudável desenvolvido pelo Diário do Nordeste. A ideia ao desenvolver o projeto é criar ações que incentive uma vida saudável para população. "A gente queria um projeto que conversasse com todos os públicos, com ações voltadas para família, as crianças e os adultos", acrescenta Rayana Gadêlha.