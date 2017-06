Labomar da UFC abre Primeira Semana do Mar

00:00 · 09.06.2017 por Marcus Peixoto - Repórter

Levar a universidade para fora de seus muros e, sobretudo, apresentar uma pauta positiva que vislumbra maior aproveitamento da costa brasileira no setor de desenvolvimento econômico, estudos ambientais sustentáveis e expandir a consciência da importância do território marítimo. Esses foram os principais pontos destacados, ontem, pelo Laboratório de Ciências do Mar (Labomar), mantido pela Universidade Federal do Ceará (UFC), durante a abertura da primeira Semana do Mar (Semar), no Iate Clube de Fortaleza.

O evento, que se encerra no próximo dia 11, também celebrou o Dia do Oceanógrafo, com uma agenda de atividades ao longo desta semana, culminando com um mutirão para coleta de lixo na Avenida Beira Mar, à altura do Jardim Japonês no próximo sábado.

Ontem, o início dos trabalhos contou com as presenças da Capitania dos Portos, profissionais e estudantes de Oceanografia e do Instituto Histórico do Ceará, representados, respectivamente, pelo capitão de Portos no Ceará, Leonardo Salema Garção Ribeiro Cabral, e o ex-governador do Ceará Lúcio Alcântara.

A vice-diretora do Labomar, Lidriana Pinheiro, disse que há muito o que comemorar na data alusiva ao Dia do Oceanógrafo. Apesar de ser um profissão reconhecida há pouco tempo, vislumbra-se para um crescente reconhecimento, quer por se inclinar ao perfil de pesquisador, quer pelo surgimento de novas demandas, que fazem parte da grade curricular do estudante da graduação, como técnicas de navegação, bioquímica, análise do clima e do meio ambiente.

O entusiasmo pela profissão é manifestado pela estudante de Oceanografia Ana Beatriz Leite. Ela afirma que há uma crescente sensibilidade das pessoas para entender o potencial do mar, além dos seus atrativos de lazer.

Para o capitão dos Portos Leonardo Salema, evento desta natureza ajuda a disseminar a convicção de que "o mar é o nosso futuro", afirmou. Para ele, é pertinente considerar que "Amazônia Azul" deve ter maior importância para o brasileiro.

O evento é gratuito e aberto ao público. Entre os temas das palestras, são discutidos o combate ao lixo marinho, a conservação no manguezal do Rio Cocó, mergulho recreativo e profissional, esportes de vela, surf e stand up paddle como superação.

Pesca fantasma, população de tubarões e naufrágios também serão abordados durante os dias de evento, além da exibição de documentários. A Marinha do Brasil falará sobre segurança no tráfego aquaviário.