Kits do 'Pedalando por Fortaleza' são entregues aos participantes

01:00 · 28.04.2018

A 3ª edição do Pedalando por Fortaleza, que promove uma vivência diferente pela cidade além de incentivar a prática de uma vida saudável, acontece na manhã deste domingo (29). Nesta sexta-feira (27), os inscritos para o passeio ciclístico, uma realização da TV Diário, puderam pegar seus kits para participação. Neste domingo, os participantes percorrerão 12 quilômetros saindo do bairro Messejana, visitando pontos encantadores de outras regiões da cidade.

A retirada do kit ocorreu na portaria da TV Diário, mediante apresentação de documento com foto e doação de duas latas de leite. Os primeiros 400 participantes conseguiram bolsa e blusa personalizados. O cabeleireiro Gessildo Simões já foi pegar o kit pedalando, ele que tem um grupo com 10 amigas para promover passeios ciclísticos aos domingos. Neste, o passeio escolhido foi o Passeando por Fortaleza. "Eu gosto de pedalar, já faz uns 17 anos que eu pedalo. Mas esse passeio, pra mim, vai ser novidade. Moro na Parangaba, vai ser uma pedalada já da minha casa até lá", comenta o cabeleireiro sobre a ida à Messejana, o bairro ponto de partida.

Primeira vez

Os amigos Érica Ribeiro e Roberto Costa foram dos primeiros a chegar para garantir o kit. Para Érica, essa vai ser a primeira vez a participar de um evento pedalando. "A gente vai estar fazendo o percurso onde vai estar todo mundo reunido com aquele espírito, aquele sentimento de liberdade. Como é minha primeira vez, eu acredito que vai ser o máximo, estou ansiosa mas na expectativa que vai dar tudo certo", comenta alegre a operadora de marketing.

O Pedalando por Fortaleza propõe visitar a cidade em um passeio ciclístico onde serão apreciados lugares encantadores da cidade, além de contribuir para a saúde dos participantes.

O percurso

O passeio tem saída prevista para as 7h30 da Praça Dep. Paulo Benevides, Messejana. O passeio terá um percurso 12 quilômetros e percorrerá as principais ruas e avenidas do bairro, passando pela Avenida Frei Cirilo ao largo da Lagoa de Messejana, pelo Grand Shopping, Colégio Cônego Francisco Pereira, Estádio Murilão, com parada para hidratação na Praça Artur Braga e retorno pela Estrada Barão de Aquiraz, ruas José Hipólito e Padre Pedro de Alencar.

Durante a terceira edição do passeio ciclístico Pedalando por Fortaleza haverá flashes na programação da TV Diário, mostrando para os telespectadores a dinâmica do passeio.