Justiça suspende construção de poços

01:00 · 20.12.2017

As obras de construção de poços artesianos nos municípios de Caucaia, São Gonçalo do Amarante e Paracuru foram suspensas após liminar concedida, na última segunda-feira (18), pelo juiz César de Barros Lima, da Vara Única da Comarca de São Gonçalo do Amarante, na região do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). Com a decisão, está proibido a exploração do aquífero (reserva de água subterrânea) da região até a regularização do procedimento de licenciamento ambiental. A liminar atende ao pedido do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), a partir de ação civil pública ajuizada em desfavor do Governo do Estado do Ceará.

Impacto

A decisão determina a realização do devido estudo e relatório de impacto ambiental, com a apresentação da análise de compensação ambiental e estipula aplicação de multa diária no valor de R$ 50 mil até o limite de R$ 1 milhão, em caso de descumprimento. A ação indica que o aquífero em questão possui grande reserva de água potável, que poderia ser utilizada em favor da população de São Gonçalo do Amarante e região. Procurados pela reportagem, a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) e a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), por meio de nota, destacaram que ainda não foram notificados sobre a decisão judicial.