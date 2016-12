Jornal na Sala de Aula fica entre os melhores projetos do País

00:00 · 24.12.2016

O Projeto Jornal na Sala de Aula, do Diário do Nordeste, finaliza o ano de 2016 chegando a mais 11 municípios do Estado, tendo passado por mais de 60 cidades nos seus 19 anos de existência e beneficiando mais de 200 mil estudantes, entre alunos do ensino infantil, fundamental e médio. Ontem, a iniciativa teve seu trabalho reconhecido pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), ficando entre os três melhores programas de Jornal e Educação de todo o País.

De um total de 49 jornais associados e participantes do processo, o Jornal na Sala de Aula ficou em 2º lugar com base nos trabalhos e ações desenvolvidos, bem como pelos impactos alcançados através das suas iniciativas nas escolas do Estado. Neste ano, foi a décima vez que o projeto do Diário do Nordeste foi indicado para receber o selo de reconhecimento da ANJ, tendo sido agraciado pelo referido título nos anos de 2012 e 2014. Em todo o País, existem 96 Programas de Jornal e Educação. "Esse é um ganho muito grande. Fiquei muito satisfeito de o programa do Diário do Nordeste ter sido citado, dentre tantos outros do País, como um dos melhores", comenta o coordenador do Jornal na Sala de Aula, Cleyton Queiroz.

Entre os impactos positivos causados pelo projeto no Estado, o coordenador destaca a redução do índice de evasão escolar e o aumento do índice de alfabetização. "Somente neste ano, tivemos mais de 350 professores capacitados pelo Jornal na Sala de Aula para uma didática de fortalecimento da prática pedagógica e uma didática diversificada na utilização do jornal como instrumento de ensino", acrescenta.

O coordenador destaca, ainda, o trabalho de inclusão social realizado por meio do programa, o qual engloba não apenas os estudantes, mas os pais e a comunidade no entorno das escolas. "Através de oficinas de reciclagem, de feiras com os materiais que são produzidos pelo jornal, foi feito esse trabalho de reciclagem com os pais dos alunos. Isso gerou uma inclusão da comunidade na escola muito grande, ganhou destaque em muitos municípios", ressalta.

Ferramenta

O Jornal na Sala de Aula trabalha a utilização do Diário do Nordeste como ferramenta pedagógica dentro da sala de aula, possibilitando, principalmente aos novos leitores, a oportunidade de acesso ao meio jornal. Já tendo passado em 1.600 escolas do Estado desde o início do projeto, a ideia visa estimular o prazer da leitura, a sua ampla reinterpretação em seus vínculos com a realidade social e a criação de alternativas para expressão de atitudes cidadãs.

Entre os impactos buscados por meio do projeto, estão melhorar os hábitos de leitura do jornal; melhorar a assimilação dos conteúdos escolares; ampliar a imaginação, a interpretação e a criatividade; ampliar o vocabulário; favorecer o trabalho em grupo; potencializar a concentração e a disciplina em sala de aula; utilizar o jornal como apoio ao livro didático, entre outros objetivos.