Jorge Vercilo faz show solidário

01:00 · 20.09.2018

Todo o valor angariado no concerto será voltado para a implantação da Escola Waldorf Micael em Fortaleza ( FOTO: JL ROSA )

Em show solidário, promovido com o objetivo de arrecadar fundos para a construção da sede da Escola Waldorf Micael, em Fortaleza, o cantor Jorge Vercilo se apresentou ontem (19) no teatro do Shopping Riomar Fortaleza, trazendo ao público cearense grandes sucessos de sua carreira. Todo o valor angariado no concerto será voltado para a implantação da unidade pioneira na cidade, que segue a metodologia do pensador Rudolf Steiner.

Instalada em Fortaleza na década de 1990, a Escola Waldorf Micael oferece turmas de Ensino Fundamental e se dedica a uma educação que incentiva a experiência como melhor forma de promover a aprendizagem. A pedagogia promove a realização de atividades como pintura, crochê, escultura, contato com a natureza e estímulo à imaginação. Com a construção da sede própria na Capital, a expectativa é que a Waldorf amplie o atendimento para o Ensino Médio.

Jorge Vercilo é apoiador da metodologia e doou cachê e arrecadação da bilheteria ao projeto. A apresentação embalou o público com canções como "Final Feliz" e "Que Nem Maré".

Além do show, a Waldorf angaria recursos com a venda do livro "Manual da Felicidade", produzido por professores e alunos da instituição. A publicação fala sobre a interação entre pais e filhos e procura desestimular o uso de aparelhos eletrônicos por crianças.