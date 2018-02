Jogo do bicho: o que diz o PL dos jogos de fortuna

01:00 · 26.02.2018

O Projeto de Lei do Senado nº 186/2014 está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa e pode ser votado a qualquer momento pelos legisladores. O texto está apto à votação desde dezembro de 2017, momento no qual recebeu o parecer positivo sobre a análise de emendas legislativas do relator, senador Benedito de Lira (PP-AL). No entanto, a proposta foi retirada de pauta em fevereiro deste ano a pedido do próprio congressista.

O projeto, de autoria do senador Ciro Nogueira (PP-PI), tem a intenção de regularizar a exploração dos jogos de fortuna, como o jogo do bicho, bingos e cassinos, através de pessoas jurídicas, que comprovem ter reserva de recursos. A proposta visa conceder aos requerentes a exploração da jogatina animal pelo prazo máximo de dez anos.

Apesar de o texto ter começado a tramitar em 2014, já houve mudança na relatoria e, na última atualização do Projeto de Lei - após parecer do relator -, ficou estabelecido que a premiação dada aos apostadores ficaria fixada entre 50% e 70% da arrecadação. A justificativa apresentada para a flutuação no pagamento ao vencedor foi em decorrência de o valor do montante ser mais factível para ser determinado previamente.

Além disso, os legisladores instituíram a Contribuição Social sobre a receita dos concursos, a ser deduzida tendo como base o ganho dos exploradores do jogo do bicho após o pagamento da premiação. O valor de 10% será mensal e pago à União, garantida a divisão do apurado com estados e municípios, com foco às áreas de saúde, previdência e assistência social.