Iphan celebra 80 anos com roteiro por prédios tombados

00:00 · 16.01.2017 por Jéssica Colaço - Repórter

Grupos saíram do Passeio Público e percorreram vários locais da Cidade; a solenidade no Theatro José de Alencar foi iniciada com a Camerata da Unifor ( Foto: Kid Júnior )

Um passeio de observação das fachadas dos prédios para despertar, no público, a vontade de conhecer, adentrar e ocupar as edificações tombadas pelo patrimônio histórico de Fortaleza. Com roteiros desse tipo, feitos a pé e de bicicleta, pelo Centro da cidade, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), celebrou, ontem, na Capital, os 80 anos de fundação. Os grupos saíram do Passeio Público, por volta das 16h, e a programação foi encerrada no Theatro José de Alencar, com o lançamento do livro Aquarelas do Ceará Oitocentista e apresentação da Camerata da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Segundo a superintendente do Iphan no Ceará, Geovana Cartaxo, a data oficial de aniversário do órgão foi dia 13 de janeiro, mas, na Capital, a comemoração foi transferida para o domingo, dia 15, para permitir que as pessoas pudessem experimentar com mais calma aquela região da cidade. "A gente queria que fosse possível viver o Centro, deixar fluir. E eu tenho sentido que, no mundo inteiro, essa desesperança por conta da violência e das guerras tem feito as pessoas olharem mais para o passado e buscarem uma identidade", avalia a superintendente.

Enquanto o grupo que ia de bicicleta passou por locais como a Estação João Felipe, a Cidade da Criança e a Avenida Duque de Caxias, as pessoas que seguiram a pé partiram do Passeio Público com paradas na 10º Região Militar, Praça dos Leões e Museu do Ceará. A cada pausa nos pontos históricos, os participantes da caminhada se concentravam em volta da arquiteta do Iphan, Célia Perdigão que, mesmo com a voz baixa e sem auxílio de uma caixa de som, prendia a atenção do público enquanto revelava detalhes da arquitetura dos prédios e contava histórias dos personagens e fatos ligados àqueles espaços.

"As pessoas têm a ideia de que o prédio tombado é cristalizado. Tem que se respeitar o que é importante, mas precisamos dar um uso a essas edificações, senão, elas não têm razão de existir", enfatizou Célia. O arquiteto Francisco Veloso, também da equipe técnica do Iphan, ressalta a importância de conhecer em detalhes e ao vivo construções e projetos que a maioria das pessoas costuma ver apenas em livros. "Uma coisa é você passar em frente ao museu e ver como é bonito, outra coisa é você entrar, visitar e conhecer, por exemplo, a origem dos azulejos", explica, acrescentando que o Iphan tem intenção de repetir roteiros como o do último domingo.

Relações

Autora da obra recém-lançada "Tombamento -Afetos Construídos", a advogada Manoela Queiroz Bacelar, acompanhou parte da caminha pelo Centro e se disse esperançosa com a disseminação cada vez maior do valor histórico dos edifícios tombados. "Você parte da ideia de ressignificar cada bem tombado e vai para algo mais abrangente, que é ressignificar a própria questão do tombamento para nós, e eu noto que está surgindo um movimento em torno disso aqui", diz.

No intuito de levar cada vez mais pessoas até esses locais históricos, dando um novo sentido a eles, a Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor) deve lançar, neste ano, editais de ocupação artística e cultural dos espaços públicos da cidade, segundo adiantou o titular da Pasta, Evaldo Lima. "Queremos trazer mais pessoas para esses lugares, através de atividades artístico-culturais, tudo isso acompanhado do conhecimento histórico de cada um desses lugares. E mais à frente, queremos lançar, também, editais de requalificação de determinados espaços na cidade", afirmou o secretário.

Aquarelas

O roteiro pelo Centro foi encerrado já no início da noite, no Theatro José de Alencar, com o lançamento do livro Aquarelas do Ceará Oitocentista, editado pelo Iphan, com textos do professor e arquiteto Liberal de Castro, e que traz as ilustrações da primeira expedição científica do Império Brasileiro, que explorou o Ceará. A solenidade foi aberta pela Camerata da Unifor e contou ainda com a participação do grupo Folk Canções de Antigas Novidades.

Fique por dentro

Centro tem 37 equipamentos históricos

A relação de bens tombados no Centro de Fortaleza inclui 37 equipamentos que fazem parte da História da Capital. Destes, seis bens são protegidos pela União (Iphan), 17 pelo Estado (Secretaria da Cultura do Estado do Ceará - Secult), e 14 são protegidos pelo Município (Secretaria Municipal da Cultura - Secultfor). A maior parte dos empreendimentos, como praças, parques, igrejas, teatros e colégios, por exemplo, é aberta ao público. Dentre os bens protegidos, se destacam o Passeio Público, com sua arborização e jardins originais que datam de 1881; o Theatro José de Alencar, construído entre 1908 e 1910; o Museu do Ceará, onde funcionava a antiga sede da Assembleia Provincial, construída entre 1856 e 1871; a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, marco fundante da cidade de Fortaleza; além da Praça dos Leões, e da Cidade da Criança.

Enquete

O que mais chamou atenção?

"Chamou minha atenção os detalhes da Praça dos Leões, as estátuas importadas de Paris, o primor com que eles faziam tudo, e a ideia de construir a praça para valorizar a cidade, além de servir para encontros".

Margarida mota, enfermeira

"Achei interessante saber da real história da Bárbara de Alencar, que ela não ficou presa na 10ª Região Militar, como muitas pessoas diziam; e a região do Forte, que eu não conhecia direito ainda".

Carlos roosevelt, auxiliar de escritório