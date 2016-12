Interdições para Réveillon começam às 17h de sábado

00:00 · 29.12.2016 por Renato Bezerra - Repórter

A estimativa da Prefeitura é que o evento no Aterro da Praia de Iracema atraia mais de 1 milhão de pessoas ao local; os bloqueios no entorno da orla devem permanecer até as 6h do dia 1º de janeiro ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

Motoristas em trânsito pelo entorno do Aterro da Praia de Iracema, no próximo sábado (31), devem ficar atentos às mudanças de tráfego em decorrência do Revéillon de Fortaleza 2017. Para a realização da festa, que deve atrair mais de 1 milhão de pessoas ao local, conforme estimativa do Executivo Municipal, os bloqueios viários serão realizados a partir das 17 horas. Os detalhes da operação foram apresentados pela Prefeitura em coletiva, ontem.

Os bloqueios, que devem permanecer até as 6h do dia 1º de janeiro, serão instalados na Avenida Beira-Mar, entre as ruas João Cordeiro e Ildefonso Albano, e na Avenida Historiador Raimundo Girão, entre a Avenida Barão de Studart e Rua Ildefonso Albano. Dessa forma, quem estiver trafegando pela Avenida Abolição no sentido leste-oeste (Mucuripe/Centro) deve entrar à esquerda na Avenida Barão de Studart e à direita na Rua Deputado Moreira da Rocha. No sentido contrário, quando o deslocamento se dá pela Avenida Historiador Raimundo Girão, o desvio ocorrerá à direita na Ildefonso Albano e depois à esquerda na Avenida Monsenhor Tabosa.

Já os motoristas que circularem pela Rua Carlos Vasconcelos em direção ao Aterro da Praia de Iracema desviarão à direita na Avenida Monsenhor Tabosa. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que as vias perpendiculares de acesso ao Aterrinho e ao Aterro também serão bloqueadas, liberadas apenas para os pedestres e para moradores e hóspedes de hotéis situados nos trechos interditados, mediante apresentação de comprovante de endereço.

A operação da AMC contará com 140 agentes de trânsito e orientadores de tráfego. Distribuídas em 40 viaturas, 20 motocicletas e postos fixos nos principais pontos do bloqueio, o órgão inicia os trabalhos as 5h da manhã do dia 31, coibindo o estacionamento em toda a área do Aterrinho, na Avenida Beira-Mar, entre as ruas João Cordeiro e Ildefonso Albano, na Avenida Historiador Raimundo Girão e vias transversais, entre a Avenida Rui Barbosa e Rua Ildefonso Albano. Ao final da programação, os agentes permanecerão distribuídos no local para orientar a saída dos veículos.

A operação da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) conta com o reforço de 115 carros a frota atual utilizada nos sábados, que é de 1.448 veículos. Ao todo, das 327 linhas em circulação pela Capital, 23 passam no entorno da Praia de Iracema, mas a população terá, ainda, a disponibilidade de sete linhas especiais criadas para o evento, cada uma saindo de um dos terminais de integração da cidade e fazendo o trajeto expresso até o Aterro.

Além das linhas extras, outras 17 terão seu horário prolongado até as 6 horas da manhã do dia 1º de janeiro de 2017. Também a partir desse horário, a frota será reforçada com 110 veículos distribuídos em todos os terminais. Durante todo o fim de semana, será cobrada a tarifa social, nos valores de R$ 2,15 a inteira e R$ 1,00 a estudantil.

Em virtude dos bloqueios realizados nas proximidades da festa, os pontos de parada localizados na Avenida Abolição serão desativados temporariamente. Como os itinerários das linhas também serão desviadas, os passageiros farão o embarque e desembarque na Rua Tenente Benévolo, no sentido leste/oeste, e na Rua Pereira Filgueiras, no sentido oeste leste.

Fiscalização

O presidente da Etufor, Antônio Ferreira, ressalta, também, o reforço na fiscalização por parte do órgão em coibição ao transporte irregular de passageiros. "A fiscalização vai coibir o transporte remunerado não autorizado mas também fazer todo o apoio à divisão de operações, então vamos ter um reforço de 24 pessoas da Etufor", detalha o gestor municipal.

Ainda segundo Antônio Ferreira, a população contará com 4.896 táxis a disposição, com a cobrança sendo realizada apenas por meio do taxímetro. "Não poderão haver corridas com valor combinado, até porque teremos muitos turistas e eles não tem a noção de valores, então a fiscalização vai verificar isso também", afirma.

FIQUE POR DENTRO

Festa terá 17 minutos de queima de fogos

Quem comparecer à festa no Aterro, considerado um dos maiores réveillon do País, verá um grande show pirotécnico. De acordo com a Prefeitura, a queima de fogos terá 17 minutos. No Rio de Janeiro, considerado sede da maior festa do Brasil, a queima de fogos caiu de 16 para 12 minutos. Em Fortaleza, serão utilizadas 17 toneladas de fogos e os testes serão amanhã, às 19h.

A programação musical começa às 17h30 do dia 31 e contará com 13 atrações. Entre as atrações principais estão: Jorge & Mateus, Cláudia Leitte, O Rappa, Simone e Simaria, Luís Marcelo e Gabriel, Beto Barbosa, Ítalo e Reno, Waldonys, Solteirões do Forró, Paulo José e Banda, Forró Real, Banda Patrulha e Banda Acaiaca. O evento também contará com a apresentação do humorista Falcão e de DJ's na tenda eletrônica.