Inpe alerta para esgotamento de água em novembro

O Estado acredita que os reservatórios não vão se recompor rapidamente, por isso a SRH trabalha com a possibilidade de segurar a contenção. Além disso, para o abastecimento humano, a ideia é garantir até o próximo ano ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

A última reunião do Grupo de Trabalho em Previsão Climática Sazonal, realizada no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), no dia 20 de janeiro, estipulou possíveis impactos de um mau período chuvoso no Nordeste, durante o trimestre de fevereiro a abril de 2017. Considerando um cenário em que a quantidade de chuva fique entre a média histórica (600,7mm) até 30% abaixo dela, o Inpe alerta para um "acentuado risco de esgotamento" da água armazenada entre novembro de 2017 e janeiro de 2018 nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba.

Segundo o órgão, a situação hídrica na maioria dos reservatórios do Nordeste pode não atingir recuperação significativa no decorrer do trimestre, principal período da estação chuvosa do semiárido. Neste cenário, o estudo projeta um impacto "severo" nas condições para a agricultura e a pecuária durante o período chuvoso principal, com predominância de áreas de seca severa no interior da região semiárida, principalmente ao sul do Ceará.

Apesar do alerta, a reunião definiu uma pequena melhora na previsão climática para o norte do Nordeste, onde o Ceará está situado, durante o mesmo trimestre. Houve queda na probabilidade de as chuvas ocorrerem na categoria abaixo da normal climatológica, que baixou de 45%, no estudo divulgado em dezembro, para 40%, na nova pesquisa. Por outro lado, houve aumento na probabilidade de chuva acima da média, que passou de 20% para 25%. Não houve alteração no indicativo de chuvas dentro da média histórica, que permanece em 35%.

Oceano

Conforme a meteorologista do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), Renata Tedeschi, a previsão aponta principalmente para chuvas abaixo da média. "O Oceano Atlântico Norte resfriou, mas a temperatura ainda está acima da média. Quanto menos quente, melhor para o Nordeste porque, quanto mais quente, ele joga a Zona de Convergência Intertropical para o Norte e impede a chuva. Conforme o fenômeno for se desenvolvendo, vamos verificar se não foi só uma oscilação e se há possibilidade de mudar". A especialista afirmou que, na reunião climática, o Ceará foi apontado como um dos Estados mais afetados pela seca prolongada. "Alguns estudos mostraram que, mesmo se chover dentro da média, não vai haver uma recuperação tão grande dos reservatórios. Para recuperar, teria de chover acima da média", aponta. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação informou que a previsão para o trimestre será reavaliada no dia 3.

O secretário dos Recursos Hídricos do Ceará, Francisco Teixeira, não descarta as dificuldades e afirma que o cenário ainda é de incertezas. "Embora a seca meteorológica possa passar, chovendo dentro ou acima da média, sabemos que a hidrológica não acaba de imediato. Os reservatórios não vão se recompor tão rápido assim. Estamos trabalhando com a possibilidade de continuar, no mínimo, com a contenção que estamos hoje, podendo aumentar. Para o abastecimento humano, (queremos) segurar até o próximo ano", diz.

Apoio

Teixeira afirma que o governador Camilo Santana viajou ontem, a Brasília, para buscar mais apoio do Governo Federal na intensificação das ações de convivência com a seca. Em dezembro de 2016, o secretário já havia revelado que a segurança hídrica em Fortaleza e Região Metropolitana só estaria garantida até agosto deste ano. A expectativa do Estado é que as obras do eixo Norte da transposição do Rio São Francisco sejam concluídas, o que levará água a o Castanhão.

Para o presidente da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Eduardo Sávio, o cenário é de alerta. Em entrevista à coluna Vaivém, do Diário do Nordeste, o gestor confirmou o prognóstico divulgado pelo órgão no dia 18. "Há tendências de chuvas dentro da média nas regiões que mais interessam à gente, que são a Bacia do Salgado (no Cariri), o Castanhão e parte do Alto Jaguaribe. Mas, quando olhamos os primeiros ensaios de previsão de afluência, partindo dessas previsões, vemos que o cenário não é nada confortável". No próximo mês, a Funceme divulga novo prognóstico, em referência a março, abril e maio. (Colaborou Nícolas Paulino)

Castanhão pode recuperar 45% da capacidade

Para o meteorologista da Climatempo, Alexandre Nascimento, o cenário não será tão negativo. "É lógico que estamos vindo de muitos anos seguidos de chuva abaixo da média, desde 2012, mas devemos ter uma chuva mais regular - em vários momentos até acima da normalidade", aposta. O especialista acredita que o Açude Castanhão, hoje com (4,97%) deve recuperar, pelo menos, 45% da capacidade durante a quadra chuvosa.

A Climatempo estima que as precipitações devem se concentrar no Estado até fevereiro. A explicação estaria no fenômeno La Niña, responsável pelo esfriamento das águas do Oceano Pacífico, que favorece a chuva no Nordeste. Porém, a empresa sustenta um cenário de neutralidade do fenômeno até o fim do verão, que termina oficialmente no dia 20 de março deste ano.