Início da quadra chuvosa preocupa

00:00 · 07.02.2017

Nos primeiros seis dias da chamada estação chuvosa (fevereiro, março, abril e maio) choveu apenas 11.8 milímetros. A média histórica do mês de fevereiro é de 118,6 mm. O desvio negativo é, portanto, de 90.1%. Por estarmos nos primeiros dias do segundo mês do ano, os números não são ainda suficientes para tirar conclusões.

Vale salientar, no entanto, que a pré-estação chuvosa, relativa aos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017, ficou 21,6% abaixo da média histórica. Ontem, a página da Funceme na internet registrou precipitações mínimas em apenas duas localidades, Meruoca, com 8 mm e no bairro Pici, em Fortaleza, com 0,4 mm.

Parcialmente nublado

A previsão para hoje, segundo a Fundação, é de nebulosidade variável com chuvas na faixa litorânea e na serra da Ibiapaba. Nas demais regiões, céu entre parcialmente nublado e claro.

Para esta quarta-feira, no decorrer do dia, teremos nebulosidade variável com possibilidade de chuvas na faixa litorânea e no Sul do Estado. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado. A Funceme só fará uma nova previsão na segunda quinzena deste mês. Ela vai rever ou confirmar o prognóstico divulgado no dia 18 de janeiro deste ano.

Naquela ocasião, a previsão foi de que, no Ceará, para os meses de fevereiro, março e abril havia 30% de probabilidade para a categoria abaixo da média, 40% para a categoria em torno da média e 30% para a categoria acima da média. Desta feita, além de março e abril, a previsão engloba o mês de maio.