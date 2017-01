Incidência de AVC é maior na Região Metropolitana

00:00 · 23.01.2017

Os pacientes vítimas de Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) ainda lotam emergências de unidades terciárias, como o Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e o Instituto Dr. José Frota (IJF) ( Foto: Cid Barbosa )

Composta por 19 municípios e uma população estimada em 4.019.213 habitantes, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) é a área do Ceará - dentre as 14 regiões - onde a taxa de internação por Acidente Vascular Cerebral (AVC), acima de 40 anos, a cada 10 mil habitantes, mais cresceu entre 2010 e 2015.

Neste intervalo de tempo, o índice deste tipo de internação na RMF passou de 22 casos a cada 10 mil habitantes, para 32 ocorrências a cada grupo de 10 mil pessoas. Elevação de 43,2%. O AVC continua sendo o problema de saúde que mais mata cearenses. Em 2015, segundo a Secretaria da Saúde (Sesa), 4.716 pessoas morreram devido à doença cerebrovascular.

O levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), na semana passada, aponta a diferença nas taxas de internação por AVC de moradores de todas as regiões do Estado. Em números absolutos, os habitantes da Região Metropolitana, com idade superior a 40 anos, protagonizaram 49,2% procedimentos do tipo, pois, das 7.688 internações desta população registradas no estudo, 3.790 foram de residentes da RMF.

Intitulada "Perfil das Regiões de Planejamento", a pesquisa revela que a taxa de internação com este recorte etário, além da RMF, cresceu também nas seguintes regiões: Serra da Ibiapaba, Litoral Leste, Litoral Oeste/Vale do Curu, Sertão do Inhamuns, Sertão de Sobral, Litoral Norte, Vale do Jaguaribe, Maciço de Baturité e Centro-Sul. Houve queda na taxa de internação de pacientes neste perfil no: Sertão de Crateús, Serão de Canindé, Cariri e Sertão Central.

Desde 2014, o Ceará caracteriza o AVC como uma ocorrência de notificação compulsória. A doença cerebrovascular acontece quando há entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando paralisia da área cerebral, devido à inadequada circulação sanguínea na região. O AVC pode ser isquêmico - quando uma artéria cerebral é entupida por um coágulo - e hemorrágico - quando há o rompimento de uma artéria cerebral.

O neurologista do Hospital Universitário Walter Cantídio, Samuel Veras, explica que os sinais que uma pessoa pode estar tendo AVC, geralmente, incluem dificuldades para falar e alterações neurológicas súbitas como tonturas, dores de cabeça e perdas de sentidos (tato e visão). O médico alerta que, diante desse tipo de sintoma, é fundamental que o paciente seja encaminhado para uma emergência.

Tratamento

"A busca por atendimento deve ser em até 4h30 após o AVC para que seja aplicada a medicação que pode reverter os sintomas. No Ceará em alguns hospitais particulares já é feito em até 6h ou 8h depois, dependendo do tipo de AVC, um cateterismo para desobstruir a artéria. Mas, depois disso não tem nenhuma dessas terapêuticas que traga benefícios", explica.

Outro cuidado, ressalta ele, é a assistência ao paciente na chamada "fase aguda" - etapa que inclui os dias seguintes ao AVC, quando a pessoa precisa ser internada para observação. "O tratamento deve contar com equipe multidisciplinar. Dar esse suporte para as sequelas na fase inicial pode melhorar o perfil de incapacidade e de mortalidade", assegura o neurologista.

A taxa de reincidência entre os pacientes, conforme o médico, é entre 15% e 20%. Na rede pública estadual, o Hospital Geral de Fortaleza e o Hospital Waldemar Alcântara (Fortaleza) e o Hospital Regional do Cariri (Juazeiro do Norte), fazem atendimento especializado em AVC.

FIQUE POR DENTRO

Ataques isquêmicos servem de alerta

A pessoa está em casa, no trabalho ou em qualquer atividade na rua, e, subitamente, ela não consegue mais mexer o braço e/ou tem o lábio alterado. Porém, rapidamente, este sinais cessam. Muitas pessoas, enfatiza o neurologista do Hospital Universitário Walter Cantídio, Samuel Veras, acham que foi algo passageiro e não procura assistência médica. Porém, isto pode ter sido um Ataque Isquêmico Transitório.

Esta ocorrência pode indicar risco de o paciente ter AVC e, por isso, diz o médico, "É o momento de avaliação. De descobrir o motivo para tentar identificar a causa e evitar uma incapacidade permanente". O AVC, embora chamado de acidente, está associado a fatores de risco chamados modificáveis, como: hipertensão, fumo, obesidade e diabetes e, os não modificáveis como: idade e genética.