Incêndio destrói galpão de material reciclável

Crato. Um incêndio destruiu completamento o galpão da Associação dos Agentes Recicladores do Crato (AARC) na madrugada desta quinta-feira (5), causando prejuízo superior a R$ 90 mil. De acordo com os próprios catadores que residem próximo ao galpão, o fogo começou por volta das 2 horas, quando não havia ninguém no prédio Segundo o presidente da associação, Joaquim Francisco, "o incêndio foi criminoso".

A equipe do Corpo de Bombeiros do Crato foi acionada e chegou ao local instantes após o início do incêndio. No entanto, devido ao material de fácil combustão, as chamas só foram apagadas no começo da manhã, por volta das 8 horas.

"Devido à grande quantidade de papel e papelão, as chamas se alastraram rapidamente, consumindo o galpão por inteiro", contou o Tenente Sócrates, do Corpo de Bombeiros.

"Ciente da dificuldade em preservar o material reciclado, nos concentramos em conter os focos e evitar que a estrutura física, que é na grande maioria feita de ferro, fosse danificada", acrescentou o tenente. Ainda conforme ele, as causas do incêndio só seriam possíveis ser reveladas diante da realização de uma perícia, que não foi feita.

Boletim de Ocorrência

Segundo a Delegacia de Polícia Civil do Crato, para a perícia ir até o local, no bairro Santo Antônio, os catadores precisariam fazer um Boletim de Ocorrência (B.O). Porém, até o fechamento desta matéria, ninguém havia procurado a Polícia.

Apesar da não realização da perícia, Joaquim diz não ter dúvida de que o fogo teve origem criminosa. "Esse galpão já foi furtado três vezes. Roubaram até fogão. Depois colocamos grades em todas as janelas e, certamente, quando vieram assaltar ontem, viram que não tinham condição de entrar e tocaram fogo", conta desolado.

O catador Carlos Alberto, membro da associação há vários anos, afirma que só, de material, o prejuízo ultrapassa a ordem de R$ 15 mil reais. "Já estava tudo bem embalado. A gente passa 15 dias juntando para depois vender. Todo trabalho de duas semanas foi perdido. É muito triste", relata. Os danos, entretanto, são maiores, conforme Joaquim.

"Aqui dentro tinha três grandes máquinas. A de prensar, por exemplo, é avaliada em R$ 30 mil reais. Quando somar tudo, o prejuízo ultrapassa os R$ 90 mil", conclui. Doze famílias dependem, exclusivamente, do material que era armazenado no galpão destruído.

Recomeçar

"É uma maldade muito grande. O ser humano às vezes assusta com tamanha brutalidade. Mas, apesar de tudo, vamos recomeçar. A batalha, sem dúvida alguma, será ainda maior a partir de agora", pontua a recicladora Maria Cláudia Lima.