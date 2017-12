Incêndio atinge apartamento de luxo na Praia de Iracema

01:00 · 18.12.2017

Um incêndio assustou os moradores de um prédio residencial localizado na Rua Barão de Aracati, nº 160, na Praia de Iracema. Por volta das 19h30 de ontem, o Corpo de Bombeiros foi acionado ao local.

As chamas tiveram início no 7º andar do prédio, mais precisamente no apartamento 703. Moradores contaram à reportagem que uma criança brincava com um isqueiro na sala do local. O objeto teria caído e o fogo se alastrado rapidamente logo após alcançar uma cortina.

O major Valdyano Luz conta que os moradores do 703 conseguiram sair do apartamento sem ferimentos. Devido à fumaça ter se alastrado pelo andar, moradores dos apartamentos vizinhos tiveram de ser auxiliados durante a saída.

Relato

Ana Ludmila, que também estava no 7º andar, conta que, primeiro, viu uma 'fumaça preta'; logo depois, percebeu as chamas: "foi tudo muito rápido. Tivemos que sair correndo pelas escadas de emergência. Não sei nem como ficou a minha casa. Se atingiu algo lá", disse. Colaboradores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informaram que três pessoas chegaram a ser atendidas na ambulância devido à inalação de fumaça. Nenhum dos moradores ficou ferido. Pouco mais de uma hora após a ocorrência, o Corpo de Bombeiros liberou o retorno dos moradores ao prédio. Valdyano Luz conta que a rápida ação dos bombeiros e a eficácia dos extintores que haviam no prédio fez com que a estrutura do espaço não fosse comprometida.

Ação

"Fomos acionados via Ciops e chegamos rápido. Debelamos as chamas e o incêndio não se propagou pelos apartamentos vizinhos. Tinha muita fumaça; então demos o primeiro socorro e ajudamos a descer as pessoas com segurança. É cedo para afirmarmos a causa do incêndio. Esse é um trabalho da Perícia Forense. Os móveis do apartamento ficaram destruídos, mas a estrutura, em si, não foi comprometida", lembrou o major. Além do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil também esteve no local.