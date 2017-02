Imparh oferta vagas em cursos

00:00 · 01.02.2017

A prova será no dia 10 de fevereiro, de 9h às 11h, para os interessados em Inglês, Espanhol, Português, Japonês, Francês, Alemão e Italiano ( FOTO: BRUNO GOMES )

Estão abertas até o dia 5 de fevereiro inscrições para os teste de nível para os cursos de línguas no Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), que oferta 343 vagas distribuídas entre os cursos de Inglês, Espanhol, Português, Japonês, Francês, Alemão e Italiano. O interessados devem se inscrever por meio do site canal de Concursos e Seleções da Prefeitura. A prova será no dia 10 de fevereiro, de 9h às 11h.

Esse teste é destinado a pessoas que já possuem conhecimento no idioma e podem ingressar em uma turma mais avançada do curso, pois o candidato irá concorrer a vagas entre o segundo e o penúltimo semestre do idioma escolhido. O quadro de vagas, assim como o conteúdo programático também podem ser visualizados no, onde está o formulário de inscrição.

Para se inscrever, o candidato deve ter no mínimo 14 anos e ter cursado o ensino fundamental completo. O valor da taxa de inscrição é R$ 60. O Imparh alerta que os alunos do Centro de Línguas regularmente matriculados ou reprovados no semestre 2016.2 não podem participar da seleção. As provas serão realizada nas salas do Centro de Línguas do Imparh. A seleção ocorre por meio de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 25 questões, abordando os conhecimentos específicos da língua escolhida pelo candidato. Para acessar o local de prova e a sala de aplicação, o candidato deverá apresentar documento oficial de identidade original com foto.

Matrícula

De acordo com o Imparh, o resultado do teste de nível será divulgado no dia 13 de fevereiro. Já a matrícula ocorrerá no dia 14 de fevereiro, das 13h às 19h, na secretaria do Centro de Línguas da instituição. Será exigida a cópia do RG, do CPF, do comprovante de residência e comprovante de pagamento da taxa de matrícula.

Mais informações

O formulário de inscrições e os demais detalhes estão no site: https://concursos.Fortaleza.Ce.Gov.Br/