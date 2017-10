Hospital Walter Cantídio pode paralisar transplantes

01:00 · 11.10.2017

Cerca de 3 mil pessoas fazem hemodiálise no HUWC e a maioria está realizando exames médicos para ingressar na fila de transplante de rim ( FOTO: HELENE SANTOS )

O Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) foi alvo de denúncia da Associação dos Pacientes Renais do Estado do Ceará. A instituição relatou à Defensoria Pública da União (DPU) que, devido à falta de equipe médica para realização de transplantes, o Hospital estaria próximo de paralisar a execução de todos os procedimentos cirúrgicos necessários para realização de transplante renal. No Ceará, apenas o HUWC e o Hospital Geral de Fortaleza (HGF) realizam esse tipo de atendimento.

De acordo com nota divulgada pelo DPU, a informação foi confirmada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), atual gestora do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará. Desde que o órgão assumiu, o número de transplantes renais mensais caiu em quase 50%, dado comparativo entre 2016 e 2017.

Em maio deste ano, existiam em torno de 233 pacientes do HUWC na fila de espera para realização do transplante renal, número que, segundo a defensora regional de Direitos Humanos, Lídia Nóbrega, não é estável. De acordo com ela, cerca de 3 mil pessoas fazem hemodiálise no Hospital Universitário e a maioria está realizando exames médicos para ingressarem na fila de transplante de rim. "O transplante é uma cirurgia salvadora de vidas. Garante uma sobrevida muito importante, ainda mais no HU, que atende pacientes de todo o Ceará junto com o HGF, que já declarou não ter como absorver mais pacientes".

Segundo a defensora, o HUWC confirmou que estava com dificuldade de estruturação desde a saída da Sociedade de Assistência a Maternidade Escola Assis Chateaubriand (SAMEAC), que aconteceu de forma definitiva no fim de 2015. O órgão terceirizava as equipes médicas e quando esse serviço deu lugar à EBSERH, o hospital não tinha uma equipe própria para a realização dos transplantes, apenas um médico. Dessa forma, a DPU entrou com um pedido de audiência urgente com o objetivo de uma conciliação e resolução do problema.

Convênio

Segundo Lídia, é importante que o serviço próprio seja adquirido, mas isso vai demorar e os pacientes não podem esperar. Um convênio entre a Secretaria de Saúde do Estado e o HUWC foi cogitado mas, de acordo com a DPU, a EBSERH não aprovou. "Queremos que, após a audiência, seja apresentado em 30 dias um plano para o Hospital e que atenda, no mínimo, a mesma capacidade que atendia em 2015", afirma. Contatado, o órgão disse que não iria se pronunciar pois não recebeu a Ação Judicial.