Hospital infantil realiza bazar filantrópico

01:00 · 08.05.2018

Com o intuito de arrecadar fundos para reformar a estrutura do Hospital Infantil Filantrópico SOPAI, a entidade realizará um bazar amanhã (9), no auditório da clínica (Av. Francisco Sá, 5036), de 9h às 16h. Entre os itens para venda estão roupas, eletrodomésticos, eletrônicos e materiais esportivos. Os preços vão de R$ 5 a R$350. A entrada é gratuita e os itens à venda foram doados por pessoas sensibilizadas pela causa.

Segundo a gerente de doações do SOPAI, Marcela Aquino, a renda será revertida em necessidade internas, como a reforma dos 356 leitos do local. "Queremos reformar a estrutura do hospital e não temos esse dinheiro folgado, livre, então precisamos ver métodos para arrecadar o valor e trazer melhorias para o hospital", afirma a gerente. Segundo ela, a expectativa é de receber, pelo menos, 3 mil pessoas com uma pretensão de arrecadar de R$30 mil a R$50 mil.

O Hospital Infantil Filantrópico SOPAI é de média complexidade, atendendo casos de emergência e quadros virais comuns. A instituição atende de forma particular e também pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas, de acordo com Marcela, o valor repassado pelo Governo não cobre todos os gastos públicos da instituição.

Atualmente, 95% dos atendimentos são feitos pelo SUS com 1500 internamentos e 15 mil consultas mensais. Para fazer doações, basta ir ao hospital e entregar. Caso sejam muitos itens, a clínica se disponibiliza a buscar, é só ligar no número 4005-0776.

"Gastamos muito com alimentação e fraldas, pois temos uma grande demanda. Fornecemos as refeições para os acompanhantes e crianças internadas, doamos fraldas e cestas básicas dentro do hospital, mas às vezes não conseguimos por falta de dinheiro", relata Marcela.