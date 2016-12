Hepatite causa 343 mortes em dez anos no Ceará

00:00 · 21.12.2016

O Ceará registrou, entre 2007 e 2016, 7.027 casos das hepatites A, B, C e D. A doença pode ser silenciosa, mas é letal: 343 cearenses morreram em consequência dela na última década. Mais da metade dos casos, 50,1%, foram decorrentes do tipo C da virose, considerado o mais grave. Os dados foram divulgados no boletim mais recente da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Além disso, de acordo com o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês), a hepatite mata 350 mil pessoas por ano no mundo. No Ceará, nos últimos dez anos, 2009 foi o período em que a doença agiu de forma mais grave: 62 cearenses morreram de hepatite. Já neste ano, o número caiu para menos da metade, sendo contabilizadas 30 mortes. Dos 50,1% mortos pelo vírus do tipo C, mais 6,1% dos óbitos foram associados ao tipo A, 23% ao B e mais 20,7% a tipos não especificados da virose.

Só em 2016, conforme a Sesa, foram confirmados 384 casos das hepatites no Ceará: 354 em Fortaleza, seis em Sobral, três em Caucaia, três em Icó, dois no Crato, dois em Fortim e dois em Cascavel. Os municípios de Senador Pompeu, Russas, Limoeiro do Norte, Bela Cruz, Marco, São Benedito, Ubajara, Viçosa do Ceará, Crateús, Monsenhor Tabosa, Nova Russas e Caririaçu registraram um caso cada.

A hepatite A, que afeta principalmente crianças menores de 10 anos, foi a maior responsável pelo aumento do número de casos na última década, com 3.061 infectados, 43,6% do total de notificações. Em segundo na lista, aparece a hepatite C, com 2.020 casos (28,7%), seguida pelos tipos B, 1.900 (27,1%); e D, 46 (0,7%). Apesar de não ser líder de incidência, o tipo C é o que mais preocupa. Além de apresentar maior tendência de crescimento, o vírus HCV, causador da doença, é o mais grave e letal.

"A hepatite C é mais grave porque pode evoluir para câncer no fígado e cirrose. Além disso, a doença é silenciosa, pode demorar de 20 a 25 anos para manifestar sintomas", explica a enfermeira da Sesa, Ana Cláudia Costa. Ela alerta ainda que alguns dos sintomas, como pele amarelada e fadiga, são confundidos pela população, já que são comuns a outras viroses.

Transplante

Em alguns casos, a hepatite C atinge níveis graves, sendo necessário transplante de fígado. Em outros, a doença é curável. A pensionista Maria Aparecida Fernandes, 72, contraiu o vírus HCV após uma transfusão de sangue contaminado, em 1976. Só em 2003, em um exame de rotina, ela descobriu que estava contaminada pela doença. "Eu não sentia nada, nenhum sintoma. Fiz o tratamento em 2006 e repeti em 2013, porque comecei a sentir muita coceira e ter anemia. Agora, faço acompanhamento a cada seis meses", conta.

As maiores taxas de detecção da hepatite C são encontradas em adultos acima de 50 anos, justamente pelo alto índice de diagnósticos tardios. Entre 2015 e este ano, conforme a Sesa, também houve aumento de vítimas da doença com 70 anos ou mais.

Os homens são os mais atingidos por este tipo da virose, respondendo por 61% das infecções, 1.232 casos. As mulheres, apesar de serem minoria, com 788 casos (39%), precisam estar mais atentas e fazer o teste de hepatite no pré-natal, para evitar a transmissão da doença ao bebê. (Colaborou Theyse Viana)