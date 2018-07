Halleluya terá 110 ônibus extras

01:00 · 18.07.2018

O Halleluya, que acontece de 25 a 29 de julho, contará com um esquema diferenciado de mobilidade urbana. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) confirmou que 110 veículos a mais estarão disponíveis, dentro das rotas de 13 linhas que passam pelo Centro Espiritual Uirapuru (CEU), local do evento.

O esquema é pensado com base no planejamento do ano passado, mas levando em consideração a expectativa de público desta edição que é de mais de um milhão de pessoas, de acordo com a organização.

O chefe da divisão de planejamento da Etufor, Miguel Guimarães, comentou sobre o esquema de transporte público e o aditivo no número de veículos. "Normalmente nós temos (nessas linhas) 116 veículos de segunda a sexta, 76 no sábado, e 57 no domingo. As linhas (extra) são "expresso", ou seja, elas sairão diretamente dos seis terminais para o Condomínio Espiritual Uirapuru", completa Guimarães.

Guimarães também comentou que a Etufor disponibilizará duas linhas 'corujão', que passam na Avenida Silas Munguba e mais sete linhas 'corujão' para o usuário que quiser fazer integração no Terminal da Parangaba", revela o chefe de planejamento. O coronel da Polícia Militar, Jano Emanuel, disse que a cada dia de evento duas equipes de 40 policiais comandadas por um oficial farão a segurança. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) vai contar com 140 agentes, por dia, para organizar o trânsito no local.

Programação

Uma das novidades para a edição deste ano é a estreia de um palco alternativo dentro da estrutura do evento. No palco principal, o Halleluya contará com nomes da música católica nacional e internacional como Missionário Shalom, Padre Fábio de Melo e Rosa de Sarom e a vencedora do The Voice Itália 2016, Irmã Cristina Scuccia.