Hábito reforça relações e resiste apesar da violência

São 17h em ponto no relógio. O sol vai se despedindo e dando lugar aos ventos do sul. Entre o asfalto, recém-esfriado, e a casa cor-de-rosa da Rua José Bastos, no bairro Damas, a cadeira de plástico toma seu banho de luar diário. Um certo espaço se torna mais concorrido: é hora de sentar na calçada.

A dona da casa, Magna Azevedo, 75, permanece do entardecer até, mais ou menos, 22h na rua. "Ou até quando tiver gente", adianta. Ela reúne os vizinhos na calçada de casa há 49 anos. As respostas quando alguém a indaga sobre insegurança e sobre se já presenciou casos de violência são prontas: "não e nunca", fala.

A pavimentação vira refúgio à noite, seja para esquecer o trabalho ou passar o tempo. "Sentar na calçada quer dizer que existe uma relação entre a intimidade doméstica e a rua. O ritual significa que você está no seu lugar, disposto a conversar com o vizinho, mas também com o desconhecido. É uma tradição espontânea da vida costumeira. Tem força própria", reflete o professor de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Leonardo Sá.

O hábito de conversar nas calçadas resiste mesmo em tempos considerados inseguros em Fortaleza. "Manter essa cultura, que remete ao sertão, aos camponeses, é uma forma de não aceitar o medo. As cidades onde as pessoas andam nas ruas e sentam nas calçadas são menos violentas. Ruas desertas, por outro lado, estimulam a violência", comenta o professor.

Todos que se reúnem nas calçadas em grupo para botar o papo em dia têm rostos conhecidos. Funciona com um expediente, pois passam, no mínimo, cinco horas seguidas sentindo o vento bater e sorrindo para as histórias compartilhadas. "Eu já trabalho o dia todo, então gosto de sentar aqui fora para descansar a cabeça, achar graça, falar da vida alheia", diz a operadora de máquina Alessandra Souza, 49.

O marido Mário Nogueira complementa que a prática é "só para dormir mais tarde mesmo, não entrar em casa cedo". Ele relata que até mesmo a programação da TV se perde. "Depois que a gente entra não tem mais nem novela, porque aí já é hora de namorar". As gargalhadas que se seguem demonstram o clima de bem-estar.

Circulação

Legalmente, a calçada deve ser construída ou reconstruída de modo a priorizar a circulação de pedestres. É o que determina o Art.573 de um capítulo exclusivo para calçadas da Lei 024/2016, em andamento na Câmara Municipal de Fortaleza. O "Novo Código da Cidade" abordará o cuidado com estes espaços, onde o compartilhamento de responsabilidades pelo Poder Público e Sociedade será o foco.

Segundo a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), o artigo 605 do Código de Obras e Posturas do Município, em vigência, ordena que os proprietários dos imóveis são os responsáveis pela manutenção do passeio (calçada). A fiscalização quanto ao assunto é realizada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Maria de Jesus, 55, e o marido José Eduardo, 59, vivem no bairro Rodolfo Teófilo há 29 anos. Comerciários, só fecham as portas da quitanda quando nenhum pé estiver arrastando os chinelos na Rua Gustavo Braga. "Depois de botar a cadeira pra dentro é só tomar banho e me deitar", frisa ele. Seu Eduardo é o "chefe da quadrilha", como atribui o vizinho Pacífico Reinaldo, 51. O passatempo de todo dia faz com que os vizinhos ajam como um enxame de marimbondos. "Mexeu com um, mexeu com todos".