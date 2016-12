Grupos de reisado mantêm tradição

00:00 · 23.12.2016

O grupo Nossa Senhora da Saúde trouxe para a comunidade do Poço da Draga, na Praia de Iracema, os personagens marcantes da brincadeira ( FOTO: LUCAS MOURA )

Tradição no período natalino, grupos de reisado já começam a entoar suas cantigas representando duelos de reis e a chegada do Menino Jesus. Na noite de ontem, o grupo de Reisado Nossa Senhora da Saúde realizou duas apresentações, na Praia de Iracema e no bairro Vila Ellery.

Formado principalmente por adolescentes do bairro Varjota, o grupo, que existe desde 2003, trouxe para a comunidade do Poço da Draga, na Praia de Iracema, os personagens marcantes da brincadeira, como a rainha, as princesas, o rei, o príncipe, as liras e a mestra.

"As pessoas geralmente pensam que a tradição é só passar de casa em casa no dia de reis, mas na verdade temos uma história para contar. Aqui temos dois reis que lutam por uma rainha. O nosso trabalho é resgatar essa cultura", conta Socorro Sousa, coordenadora do grupo.

Brincantes

Um dos personagens que mais chama atenção é o Mateus, que puxa as brincadeiras e anima o público. O intérprete, Marcos Sousa, de 58 anos, comenta o sentimento em manter vivo os costumes do reisado. "É uma alegria muito grande para os brincantes participar de um momento como esse. Eu me sinto muito feliz por estar nessa festa e por ver toda essa juventude integrada com a gente", diz.

Outras manifestações similares devem acontecer nos próximos dias em Fortaleza. No bairro Benfica, por exemplo, o programa de extensão Brincantes Cordão do Caroá saem amanhã, às 18h, percorrendo as ruas da vizinhança para anunciar o nascimento de Jesus.

O cortejo se repete no dia 26 de dezembro, às 19h, com saída da sede do grupo, na Av. da Universidade, em frente à Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC). O objetivo do programa é difundir a brincadeira tradicional, além de fortalecer o corredor cultural do Benfica.

SAIBA MAIS

Reisado Cordão do Caroá

24/12

Cortejo pelas ruas do bairro Benfica. Saída às 18h, da Av. Da Universidade, 2853

26/12

Cortejo pelas ruas do bairro Benfica. Saída às 19h, da Av. Da Universidade, 2853

06/01

Apagar das luzes da Reitoria, com recolhimento de prendas e encerramento do Ciclo Natalino. Às 19h, nos Jardins da Reitoria da UFC, Av. Da Universidade, 2853