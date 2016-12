Grupos ajudam moradores de rua

00:00 · 26.12.2016 / atualizado às 08:35 por João Lima Neto - Repórter

Membros de igrejas e outros grupos foram ao Centro ontem para auxiliar moradores de rua ( Foto: Thiago Gadelha )

Eles poderiam estar aproveitando o domingo de Natal em uma praia, restaurante ou bar, mas preferiram se dedicar aos mais pobres. Membros de igrejas e grupos de amigos se espalharam pelo Centro de Fortaleza, na manhã de ontem, na tentativa de saciar a fome e confortar pessoas que sofrem com o mal das drogas. Entre os pedidos mais comoventes dos moradores de rua estava a água para beber.

Na Praça do Ferreira, no Santuário Sagrado Coração de Jesus e na Praça General Murilo Borges, crianças, idosos e dependentes químicos faziam filas. As amigas Normania Diniz e Mônica Nepumuceno se reúnem há 15 anos nas vias do Centro. Elas levam sopa, alimentos não perecíveis, além do conforto nas conversas com os moradores de rua. "Nosso objetivo é trazer um café da manhã para eles. Ficamos surpresas com um pedido simples de garrafas de água. Algo necessário eles sentem falta", contam.

Paulo Cesar da Silva, 23, mora na rua há quatro. O consumo de drogas levou o jovem à dependência do crack. "O que sinto mais falta é do abraço da minha mãe", declara. Natural de Juazeiro do Norte, o jovem conta que mora na Capital desde os 13 anos e a falta de emprego dos pais e de familiares o levou às ruas. "Eu tinha casa, mulher e filho. Tentei reverter a situação, mas não deu certo. Espero sair da rua um dia". Para ele, a ação do grupo de amigos renova a vontade de sair da condição de morador de rua.

Devoção

O conforto também chega por meio da religião. Grupos de diferentes Igrejas levaram textos bíblicos, além de alimentos, para os desabrigados que se espalhavam em calçadas e praças públicas do Centro.

Na Praça do Ferreira, o jovem Bernardo Lopes, 17, acompanhado de membros da Obra Lumen, atua no Centro desde o início do ano. "A gente vem uma vez por mês. Queremos que eles retornem ao convívio social". Durante a visita, o primeiro contato em grupo foi por meio de rodas de conversas, onde trechos da bíblia são compartilhados com os moradores de rua. Em seguida, eles fazem um café da manhã.

Ao lado da Santuário Sagrado Coração de Jesus, um grupo da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Jardim União realiza ações a cada três meses envolvendo moradores de ruas e usuários de drogas.

De acordo com o voluntário do projeto, Antônio Neurisberg, a ideia e levar o que é aprendido nos ensinamentos bíblicos ao próximo. "Fazemos uma ação social abrangendo, inicialmente, o pessoal do nosso bairro. Em seguida envolvemos outras regionais de Fortaleza".

Antônio conta que a reclamação dos moradores está voltada até à falta de um olhar ou um abraço. "A gente se sensibiliza em amar o próximo. A palavra de Deus nos diz para ir ao encontro dessa pessoa e não afastar".