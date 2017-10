Grafite embeleza Mercado Central

01:00 · 14.10.2017

Serão utilizados 180 litros de tinta e mais de 200 sprays para fazer a pintura ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

O Mercado Central respirará mais colorido com a imensa intervenção em sua parede. Ainda em composição, a pintura de 30 metros feita pelos artistas Terezadequinta e Robézio, do Acidum Project, foi inspirada nas mulheres de Fortaleza. A execução do painel, nomeado "Iracemas" conta com o apoio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mio Ambiente (Seuma), da gestão do Mercado Central e da Galeria Céu. De acordo com Tereza, uma das pintoras, o projeto está em confecção há 6 meses e deve ser entregue neste domingo (15). O conceito principal é trazer a imagem de Iracema como uma mulher mais velha, sábia, e a base de toda a família.

Após um estudo sobre as três fases da vida (criança, adulto e idoso), os artistas fizeram um ensaio fotográfico em várias feiras de Fortaleza para identificar as mulheres. "O desenho não é exatamente da pessoa que a gente encontrou na feira, mas é um representativo, vai de cada um querer achar uma identidade para essa personagem, mas ela é tão comum quanto a gente. Todo mundo pergunta o motivo de ser uma velha e é esse questionamento que queremos trazer, como a gente lida com a beleza na velhice. Trouxemos uma figura super potente, forte, mas que às vezes é vista como uma figura frágil, quando na verdade ela é a base da família toda e isso tem muito a ver com nossa história", explica Tereza.

Para a pintura, que durará cerca de 10 dias, estão sendo usados mais de 180 litros de tinta e mais de 200 sprays de, pelo menos, 20 cores. De acordo com Tereza, esse é o primeiro de outros espaços mapeados para a intervenção artística na Capital.

A turista da Bahia Ligia Assunção, 68 anos, estava encantada. "Eu já tinha vindo aqui como comerciante. Esse lugar tem muita coisa maravilhosa. Aliás, essa cidade é linda, né? Essa parede só vem pra embelezar ainda mais", conta a senhora.