Governo encerra 1ª fase de ação ambiental

00:00 · 14.06.2017

Um ano após a primeira fase do projeto de Florestamento, Reflorestamento e Educação Ambiental, dentro do Programa Ceará Mais Verde, promovido pelo Governo do Ceará, contendo ações estratégicas para a redução do desmatamento, a Secretaria do Meio Ambiente e a Unimed Fortaleza realizarão o encerramento de sua primeira fase, na manhã desta quarta-feira (14), no Polo de Lazer do Tancredo Neves, às 9h.

A área foi reflorestada com o patrocínio da Unimed Fortaleza e apoio técnico da Sema, com o total de um hectare e 20 metros quadrados, e plantio de 1.000 mudas de 15 espécies nativas. Cento e cinquenta mudas foram destinadas à arborização daquele equipamento.

O secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno e o presidente da Unimed Fortaleza, João Borges, realizarão um plantio simbólico da ação que buscou levar à população do Tancredo Neves conscientização ambiental e o convívio adequado com o rio e sua mata ciliar. Também haverá apresentação cultural da comunidade que reside no entorno daquele equipamento.

Cocó

No último dia 10 ocorreu o plantio de 400 mudas no Parque Ecológico do Cocó, em Fortaleza. A iniciativa integra a meta do grupo empresarial C. Rolim Engenharia de plantar 40 mil árvores no Parque. As novas árvores irão recompor áreas degradadas.