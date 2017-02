Governador vai a Brasília cobrar verba para RMF

00:00 · 01.02.2017

O governador Camilo Santana esteve na manhã dessa terça-feira (31) em Brasília, onde reuniu-se com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, na tentativa de pressionar pelo envio de recursos para obras de infraestrutura hídrica necessárias à Região Metropolitana de Fortaleza. Camilo reafirmou à imprensa que o Governo Federal havia prometido R$44 milhões para ações de convivência com a seca voltadas à capital cearense e municípios vizinhos.

.Esperança e transtorno após chuva de 70mm

"Eu fui ao Ministério pedir mais agilidade. O problema é que se eu começar as obras antes de receber o dinheiro, eles não pagam pelo que eu já iniciei. E eu preciso começar as obras o mais rápido possível, dando sequência ao plano de segurança hídrica que apresentamos e estamos trabalhando para a Região Metropolitana", asseverou.

Obras

Ele listou ainda algumas das ações que devem ser realizadas com os recursos federais, como obras na região da Taíba e do Cauípe, a construção de adutora para que as águas do Castanhão sejam exclusivas ao consumo humano, além do reforço na adutora do Maranguapinho destinada a atender a cidades da Região Metropolitana. Frisou que hoje deve ser divulgado o resultado da licitação para as obras de Transposição do Rio São Francisco, que devem ser retomadas até março, com previsão de conclusão no segundo semestre.

Mais uma vez Camilo Santana descartou a possibilidade de racionamento de água. "A economia que nós íamos garantir com o racionamento é de um mês apenas", explica o gestor.

Ceará tem 88% dos municípios em emergência

Até o momento, 162 cidade cearenses estão em situação de emergência por conta da seca, o que corresponde a 88% do total de municípios. No último dia 19, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do Ministério da Integração Nacional incluiu outras 25 cidades na categoria.

A medida permite que os municípios listados tenham acesso às ações de apoio do Governo Federal para socorro e assistência à população, restabelecimento dos serviços essenciais e recuperação das áreas atingidas pela seca.