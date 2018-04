Gilberto Gil anima público do Maloca

01:00 · 27.04.2018 / atualizado às 01:03

Embora não tenha sido o primeiro dia do festival Maloca Dragão - que reúne atrações locais, nacionais e internacionais no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, bem como nos seus entornos - só ontem (26) que os sons musicais começaram a ecoar pela Praia de Iracema.

Os batuques de Gilberto Gil no Poço da Draga juntaram-se aos toques de Mestrinho, Moreno Veloso e Sofia Freire para celebrar os 40 anos de um de seus clássicos, o álbum "Refavela".

Na Praça Verde, o show foi comandado pelo intérprete Gero Camilo, cujo repertório comemorou as lembranças cantadas do músico cearense Belchior, que morreu em abril de 2017.

Com a temática "As barricadas abriram caminho: 50 anos de maio de 68", o festival pretende debater a importância das manifestações mundiais, especialmente no Brasil que, na época, vivia o regime militar. Até domingo (29), serão mais de 150 atrações divididas entre as áreas da música, dança, teatro, circo, cultura popular, exposições, gastronomia, design e moda.

O Maloca surgiu com a intenção de celebrar o aniversário do Centro Cultural Dragão do Mar, que comemora 19 anos no dia 28. Contudo, o festival cresceu de forma a se transformar em um dos maiores do Estado, promovendo a cultura cearense a partir de 90% de atrações locais.