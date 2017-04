Gestores e educadores encerram capacitação

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 02:22

Educadores e gestores das cidades de Caucaia, Eusébio, Horizonte e São Gonçalo do Amarante encerraram ontem a semana de capacitação do projeto "Valores Humanos na Educação Infantil", iniciativa promovida pelo Instituto Myra Eliane, em parceria com o Ministério Público Estadual do Ceará (MPCE) e prefeituras municipais da Região Metropolitana de Fortaleza, que pretende levar a diversas escolas do Estado um modelo pedagógico novo no Ceará voltado para a formação de caráter com base em valores humanos. Cerca de 22 participantes, dentre professores e secretários de Educação, estiveram presentes no evento, que teve início no último dia 3.

Segundo o presidente do Instituto Myra Eliane e diretor do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso, os profissionais beneficiados com a formação são oriundos de quatro dos sete municípios que assinaram, em fevereiro deste ano, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) garantindo a implantação do modelo e a oferta de capacitação a educadores da Educação Infantil. O projeto pedagógico proposto pelo Instituto é destinado a crianças de zero a seis anos de idade e tem como base ações que desenvolvam aspectos morais e éticos entre elas como forma de combater conflitos e desvios de conduta.

"Temos que garantir que esses cursos vão servir para transformar realidades nas escolas públicas. Além de estarem empoderados com teoria e prática, esses educadores estão patrocinados pelos seus prefeitos e secretários de educação, um vez que foram eles que assinaram um projeto de lei dando importância à educação infantil. É nesse período dos zero aos seis anos que temos a oportunidade de ensinar as crianças o certo e o errado", afirmou Igor Queiroz.

Desafios

Carlos Andreani, diretor da área pedagógica do Instituto, destacou que, a partir da formação, os participantes se tornarão multiplicadores do projeto em seus municípios. Um dos desafios para implantação da iniciativa, conforme ele, é fazer com que os professores sirvam como modelo de conduta às crianças.

"Nessa faixa etária de 0 a 7 anos, a criança não escuta o professor e sim copia as atitudes dele. Então, a postura do educador é fundamental, assim como trazer a amorosidade para o professora na relação com a criança. Essa pedagogia passada para eles permite que cada um saia daqui empoderado para implementar isso nas escolas de sua responsabilidade", frisou.

Expansão

O presidente do Instituto afirmou que, além das sete cidades que assinaram o TAC, outras localidades, em especial na região do Cariri e em Sobral, já planejam a implantação da iniciativa. "Vamos criar, dessa forma, polos para disseminar o novo pensamento para a Educação Infantil. Por isso, temos agora a obrigação de continuar com esses treinamentos", disse Igor Queiroz.

Conforme Carlos Andreani, nos municípios que já comprometeram com a adoção do modelo educacional, 90 escolas devem passar a desenvolver ações com base na formação de caráter ainda neste ano, até o mês de setembro. "O modelo começa a se expandir para outras áreas. A meta é que o Ceará conte com esse projeto em 160 cidades", acrescentou.