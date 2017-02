Gerência do Mercado Central é alvo de disputa

00:00 · 04.02.2017

Um dos pontos turísticos e culturais mais importantes de Fortaleza, o Mercado Central encolhe-se, atualmente, em meio a um impasse. A administração do equipamento é disputada entre a Prefeitura de Fortaleza, proprietária do mercado, e a Associação de Lojistas do Mercado Central (Almec), que o gerencia há 19 anos. O conflito se iniciou em dezembro do ano passado, quando a Secretaria Municipal de Turismo (Setfor) decidiu romper o convênio com a Almec, e chegou ao extremo na última quinta-feira (1º), quando agentes da Guarda Municipal foram ao local para retomar a gerência do mercado.

A Setfor afirma ter feito um acordo com a Almec para que a administração do Mercado fosse entregue ao órgão até o dia 1º deste mês. Como o prazo venceu e a Associação se recusou a deixar o posto, agentes da Guarda realizaram a ação desta semana.

O presidente da Almec, João Eudes de Oliveira, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) no 34º DP (Centro), classificando a ação como "invasão". Para ele, garantir a manutenção dos espaços e equipamentos do mercado é dever da associação até que a Lei nº 8073, de 1997, seja revogada ou alterada. "Se a Prefeitura modificar a Lei e disser que a administração não vai ser mais da Almec, mas de qualquer outra entidade, para nós não haverá problema", afirma.

Oliveira reconhece, entretanto, que a outorga que empossa a Almec como gestora do espaço, assinada pelo então prefeito daquele ano, Juraci Magalhães, está vencida. A determinação da Setfor, publicada no Diário Oficial do Município do dia 22 de dezembro passado, estabelece a troca da administração do equipamento, que ficará a cargo da Cooperativa de Permissionários e Locatários do Mercado Central (CoopCentral).

O secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, reforça o vencimento da Lei e afirma que a prefeitura "tem o poder e a autonomia" de fazer a mudança, já que se trata de um mercado público municipal. "É uma mudança necessária na medida em que a administração está deixando a desejar e não agrada a maioria dos permissionários", justifica o titular da Pasta.

O comerciante Rômulo Bastos, 43, permissionário há 19 anos, concorda e afirma que o Mercado está pouco convidativo a turistas e clientes. "Tem rampa por fazer, esses elevadores vivem quebrados. Essa semana ficamos dois dias sem energia, por conta de um transformador que estourou. Isso prejudica, pega mal", critica.

A falta de divulgação do equipamento também é uma reclamação entre os comerciantes. "Nós precisamos de uma renovação, de gente que pense em mostrar o Mercado Central para os turistas, trazer as pessoas pra cá. Além, é claro, de cuidar dessa estrutura", avalia Pádua Soares, 28, que herdou o ponto de vendas do pai.

Avaliação

Mas, assim como a posse dos cuidados sobre o Mercado, a avaliação da atual gestão do espaço não é uma unanimidade. "Com esses conflitos, o mercado para, a gente não consegue vender", avalia Eduardo Portela, 60, permissionário que vende redes no local há 18 anos.

Conforme o secretário de Turismo, a Prefeitura de Fortaleza prevê uma revitalização para o equipamento, incluindo reforma e ordenamento do espaço, além de qualificação dos permissionários com cursos de qualificação. "É um equipamento importante para o turismo e para o próprio fortalezense", disse.

A reforma, garante Pereira, tem urgência e deve ser iniciada ainda neste semestre, já sob a nova administração. O titular da Setfor afirmou que o município buscará recursos junto ao Ministério do Turismo e também parcerias com empresas privadas para renovar a imagem e o espaço do Mercado.