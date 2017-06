Galpões irregulares são multados

00:00 · 08.06.2017

A fiscalização em torno da feira que ocupava, irregularmente, vias públicas no entorno da Rua José Avelino, no Centro de Fortaleza, está em uma nova etapa. A partir desta semana, fiscais da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) estão verificando as condições de funcionamento de galpões no local. Como primeiro resultado, três estabelecimentos foram multados e embargados por não apresentarem alvará de funcionamento.

A medida junto aos galpões faz parte do processo de ordenamento da Rua José Avelino e seu entorno. Os valores dos autos de infração são definidos de acordo com a área do imóvel. As multas aplicadas variaram entre R$1.700,37 e R$ 6.558,57.

Segundo a Agefis, os autuados já tinham recebido a notificação e não apresentaram a adequação no prazo legal. Os proprietários dos imóveis têm dez dias para recorrer e permanecem com os embargos até a devida regularização.

"Estamos dando continuidade às fiscalizações. No início do ano, realizamos reuniões com os proprietários para a regularização da documentação e demos um prazo de 60 dias, para que eles dessem, pelo menos, a entrada na papelada. Esses três galpões foram embargados, por que não seguiram esta determinação. A fiscalização seguirá também por outras vias do Centro", explica o diretor de operações da Agefis, Júlio Santos.