Furto de cabos quase triplica em um ano

01:00 · 18.09.2018

Até setembro deste ano, 15 toneladas de cabos da rede de sistema elétrico foram roubadas em Fortaleza. A quantidade, que representa 59 km de rede, afetou 16.377 pessoas em 2018, conforme informou a Enel Distribuição do Ceará. Em comparação com todo o ano de 2017, o número praticamente triplicou. Ano passado foram contabilizadas 5,5 toneladas - o equivalente a 29 km de extensão.

Na Capital, os bairros Bom Jardim, Granja Portugal, Bonsucesso, Parangaba e Vila Pery concentraram o maior número de ocorrências e são os principais alvos de roubos de cabos da rede elétrica em 2018, segundo a Enel. De acordo com o gerente de operações e manutenção da empresa, Francisco Queiroz, 156 ocorrências foram abertas relatando furto de cabos elétricos.

"Alguns furtos impactam a vida de dois, três, moradores. Outros atingem dez. É um número que varia", afirmou o diretor. O cobre é o principal motivo para que os furtos aconteçam. O material é vendido para depósitos de sucata e derretidos para fazer objetos diversos, como panela. "O valor estimado de ganho, para quem furta, é entre R$ 3,00 e R$10,00 o kg de cobre. Geralmente eles levam entre 50kg e 100kg", revela Queiroz.

Prevenção

Para prevenir os furtos, a medida é utilizar equipamentos que têm valor comercial mais baixo, como aço aluminizado ou aço acobreado que, segundo Queiroz, é facilmente percebido por quem costuma furtar. Contudo, não é possível fazer essa troca em todos os locais, como praias.

Ao sofrer o furto, a vítima deve entrar em contato imediatamente com a Enel, que deve tomar todas as providências em até 10h após o ocorrido, conforme informou o gerente de operações da empresa. O ato apresenta grande perigo, tanto para quem está furtando como para as vítimas. "Ao cortar o cabo, eles deixam o condutor energizado ao solo. Isso é um risco para a população e para quem está roubando. Então mandamos a equipe ao local para fazer o isolamento e reconstruir em até duas horas, mas até nossa equipe chegar, alguém pode se machucar.

No último dia 5 deste mês, um homem foi encontrado morto, preso a fios elétricos de um poste localizado na Rua Bom Jesus, esquina com a Avenida General Osório de Paiva, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. A principal suspeita é que ele tentava roubar parte da fiação elétrica antes do acidente.

O ideal é que os moradores, sem encostar no fio, isolem a área até a chegada da Enel. Já a reposição da rede é feita em quatro ou cinco horas, exceto casos em que o poste for derrubado, em que o tempo pode se estender para até oito horas. A empresa ainda alerta que "a população afetada por qualquer falha no fornecimento de energia deve entrar em contato com a Enel por meio do telefone 0800.285.0196".

Segundo o assessor jurídico do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), Ismael Braz, o serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial pelo Código de Defesa do Consumidor, então deve ser fornecido de forma ininterrupta.

"Nesse caso, como a empresa não foi a causadora, orientamos que o consumidor entre em contato com a concessionária pra tentar reaver o serviço. Se ele não conseguir, pode entrar em contato com o Decon". Nas residências afetadas pelo corte do cabo, o furto pode provocar efeitos diversos, como curto-circuito, oscilação de energia, ou perca de um equipamento, a depender do que for feito na rede por quem furtou.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) para obter dados sobre as ocorrências de roubo de cabos elétricos, porém não obteve resposta até o fechamento desta matéria.