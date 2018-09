Fundação Edson Queiroz é agraciada

01:00 · 18.09.2018

A presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, recebeu, ontem (17), o Diploma de Amiga da 10ª Região Militar. A outorga aconteceu na cerimônia do 76º aniversário de criação do Comando Militar. De acordo com o assessor parlamentar da 10ª Região Militar, coronel Luiz Benício, são homenageados personalidades e instituições pelos serviços prestados ao Exército brasileiro.

"Neste ano, decidimos homenagear a Fundação Edson Queiroz, por sua grande parceria e disposição ao nos ajudar e apoiar em nossas atividades. Além disso, homenageamos representantes do poder legislativo, de Fortaleza e do Ceará", ressaltou o coronel.

Desenvolvimento

Instituição genuinamente cearense, a Fundação Edson Queiroz promove há décadas o desenvolvimento social, educacional e cultural do Estado e da região Nordeste.

Nascida em contexto local marcado por profundo déficit de escolaridade e por um quadro de atraso regional que motivou sua criação em 26 de março de 1971, a Fundação foi uma das formas encontradas pelo industrial Edson Queiroz de retribuir, em forma de responsabilidade social, tudo o que a sua terra já lhe concedera.

O maior entre os projetos sociais encampados pela Fundação Edson Queiroz se materializou na Universidade de Fortaleza (Unifor), criada em 1973.