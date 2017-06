Funceme mostra balanço da chuva

00:00 · 13.06.2017 / atualizado às 00:13

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) apresenta nesta terça-feira (13), às 9h30, na sua sede, um balanço da quadra invernosa de 2017 (fevereiro, março, abril e maio). Embora tenha chovido em torno da média histórica, as precipitações não ocorreram nos locais onde se encontram os grandes mananciais hídricos do Estado, causando grande preocupação às autoridades e população de uma forma geral.

A quadra chuvosa 2017 no Ceará foi encerrada oficialmente no dia 31 de maio, significando o fim do período de principais precipitações no Estado. Dessa forma, hoje, a Funceme apura e confere os dados pluviométricos para avaliar a estação de chuvas e os impactos nos setores. O resultado dessa avaliação será apresentado pelo presidente da instituição, Eduardo Sávio Martin, no auditório da instituição.

A conhecida irregularidade de espaço e de tempo das chuvas foi observada neste ano? Quais macrorregiões foram mais beneficiadas e quais as mais prejudicadas? A distribuição da chuva foi positiva ou negativa para quais setores? Como devem ficar as precipitações em junho e no segundo semestre do ano? O monitoramento do Oceano Pacífico aponta maiores chances de El Niño, neutralidade ou La Niña para 2018? Essas e outras perguntas serão respondidas na apresentação do dia 13.

É importante lembrar que a Funceme divulgou neste ano dois prognósticos climáticos para o Ceará, ambos apontando a categoria de precipitações em torno da média histórica como a mais provável. O primeiro prognóstico foi apresentado em 18 de janeiro. O segundo prognóstico foi divulgado no dia 21 de fevereiro último.