Fórum do Centro define ações em até 12 meses

01:00 · 17.07.2018 por Renato Bezerra - Repórter

Um plano de ação para ser executado no prazo de até 12 meses, com aproximadamente 50 ações e intervenções divididas em seis eixos de atuação no Centro de Fortaleza: Habitação, Política de Apoio a Moradores de Rua, Turismo e Cultura, Infraestrutura e Mobilidade, Ordenamento do Comércio Informal, além de Segurança e Fiscalização. O resultado do planejamento estratégico foi apresentado, ontem, pelos grupos de discussão do Fórum do Centro - Plano de Ação Imediata, encontro que reuniu, na Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), o prefeito Roberto Cláudio, secretários e representantes de entidades de classe.

O objetivo é repetir a estratégia utilizada na Praia de Iracema, por meio do Plano de Requalificação desenvolvido pelo Conselho do bairro. O cronograma exato das ações derivadas do Fórum deve ser fechado no próximo dia 26 de julho, segundo informou o prefeito Roberto Claudio, e o lançamento à população está previsto para a primeira semana de agosto.

Com os projetos colaborativos, conforme o prefeito, a ideia é reconstruir a relação de confiança e de engajamento da cidade com o Centro. "Estabelecemos compromissos bem específicos, nada que envolva grande volume de recursos. São intervenções que envolvem ações de infraestrutura como a recuperação de praças, ações de limpeza urbana, ações de segurança para o Centro mas também outras, que não envolvem diretamente investimentos em infraestrutura, como o ordenamento mais eficiente do comercio informal, uma ação mais direta para a prevenção, cuidados e acolhimento aos moradores de rua do Centro de Fortaleza e estimular a habitação", afirma Roberto Cláudio.

Mobilidade

Como parte do eixo Infraestrutura e Mobilidade, estão previstas a implantação de faixas exclusivas para ônibus nas avenidas Duque de Caxias e Imperador, e na Rua Castro e Silva; a implantação de cinco travessias elevadas para pedestres; a instalação do projeto "Calçada Verde"; e a criação de pontos de coleta seletiva no formato Ilhas Ecológicas.

A partir de 1º de agosto, deve ter início, ainda, o novo projeto de Zona Azul eletrônica, operado por meio de aplicativo para celular, mas ainda com pontos presenciais. No eixo ordenamento, uma das propostas é a definição dos espaços físicos de atuação do comercio ambulante.