Fortaleza terá três novos binários até julho

00:00 · 07.04.2017

Três novos binários devem ser implantados em Fortaleza até julho deste ano. A Prefeitura anunciou ontem projetos de mudanças de tráfego na área oeste da Capital, abrangendo os bairros Parque Santa Rosa, Siqueira, Parangaba e Maraponga. As intervenções incluirão alterações de sentido nas vias contempladas, criação de estruturas cicloviárias, reajustes de semáforos e, no caso do bairro Siqueira, a construção de uma rua. Segundo o prefeito Roberto Cláudio, os binários devem garantir maior fluidez no trânsito e ajudar na redução do número de acidentes de trânsito.

Com obras já em andamento e previsão para entrega em maio, o primeiro binário será o do Parque Santa Rosa, que incluirá as ruas Tulipa Negra e Eduardo Araújo. A Rua Tulipa Negra, que atualmente possui sentido duplo, passará a operar apenas no sentido leste/oeste, enquanto a Rua Eduardo Araújo funcionará na direção oeste/leste. O projeto prevê, ainda, a implantação de uma ciclofaixa bidirecional e uma ciclorrota em dois trechos da Rua Eduardo Araújo.

O segundo binário abrange as ruas Nereu Ramos e José Meneleu, passando pelos bairros Maraponga e Parangaba. A ação incluirá, ainda, ruas adjacentes, como Manoel Teófilo, Antônio Bandeira, Primeiro de Janeiro, Leão Norte, Alemanha e Suécia. Com as intervenções, previstas para terminarem até julho, haverá ligação entre as avenidas Silas Munguba e Augusto dos Anjos.

A Rua José Meneleu passará a operar no sentido único norte/sul no trecho entre a Avenida Silas Munguba e a Rua 1º de Janeiro. A via também ganhará uma ciclofaixa bidirecional. Já a mudança na Rua Nereu Ramos ainda está em fase de estudo.

Requalificação

As outras ruas envolvidas no projeto terão sentido único (oeste/leste ou leste/oeste), possibilitando caminhos alternativos aos condutores sem que precisem trafegar nas proximidades do Terminal da Parangaba, onde se concentra um alto fluxo na região atualmente e há ocorrência de congestionamentos.

No bairro Siqueira, a intervenção envolverá a Avenida Gen. Osório de Paiva e as ruas Raimundo Neri e Luiz Vieira (Avenida Perimetral). Uma nova via será construída ligando as duas ruas, permitindo um reajuste da operação dos semáforos da área. Com a mudança, as conversões à esquerda que hoje são feitas na Osório de Paiva serão realizadas por laços de quadra, distribuindo o fluxo. A implantação também deve ocorrer até julho.

Conforme o prefeito Roberto Cláudio, as três intervenções foram desenvolvidas para tentar reduzir congestionamentos nas áreas envolvidas, evitar acidentes e criar espaços seguros para pedestres e ciclistas. "São três intervenções importantes que vão qualificar o entorno dessas avenidas. Vão também ser estruturadas ciclovias ou ciclofaixas nessas áreas. Com isso, ganha-se em trânsito e segurança viária", afirmou o prefeito.

Projetos

Segundo o gestor, além dos binários já em andamento, a Prefeitura analisa a implantação de outros três projetos na Cidade ainda neste ano. "Já temos mais três programados para o começo do segundo semestre. Um será na área central, ao longo da (Avenida) Duque de Caxias. Outro será entre o Conjunto Ceará o e Genibaú, nas ruas Perílio Teixeira e José Mendonça. O terceiro será na Regional 6, perto do Parque Manibura, em torno da Rua José Leon e da Rua Vereador Pedro Paulo, ligando a (Avenida) Washington Soares à BR".

Roberto Cláudio afirmou que os impactos da implantação dos novos projetos devem ser similares aos dos outros 13 binários. "Trouxeram ganhos objetivos. Onde foi implantada faixa exclusiva para ônibus, houve ganho médio de 80% de velocidade no transporte público e conseguimos reduzir acidentes fatais de veículos em 36%", disse.