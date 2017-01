Fortaleza terá plano para redesenhar transporte público

00:00 · 20.01.2017 por Karine Zaranza - Repórter

O estudo faz parte do escopo do projeto Transfor e está alinhado com o Plano Fortaleza 2040. Com o documento pronto, será possível, por exemplo, alterando linhas, itinerários, frequência e lotação dos ônibus ( FOTO: JL ROSA )

Com o investimento de U$S5 milhões, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Fortaleza inicia em maio pesquisa para desenvolvimento do Plano de Acessibilidade Sustentável (PAS), que vai expandir e redesenhar a rede de transporte multimodal da Capital. Esta é a primeira vez, de acordo com o prefeito Roberto Cláudio, que a cidade ganha um documento que retrata o deslocamento e as necessidades relacionadas ao transporte de massa.

"Nunca tivemos um plano assim completo do transporte público da cidade. Nossa última pesquisa de origem-destino é de 1970. Nesses últimos 30 anos, Fortaleza mudou muito. Recebo muita demanda para esticar linha, principalmente, nas ocupações urbanas mais recentes. Essa pesquisa vai atender uma demanda comum da população porque nosso desenho de linha não atende mais a ocupação urbana que temos hoje", ressaltou o prefeito, durante anúncio do projeto, realizado na manhã de ontem no Paço Municipal. O gestor aposta que a área com maior déficit é a Regional VI, em bairros como Curió e Lagoa Rendonda, e no lado oeste, ao longo do Maranguapinho. "Isso é faro. Com a pesquisa, teremos isso empírico", adianta.

Estrutural

O secretário-executivo da Secretaria de Conservação e Serviço Público (SCSP), Luís Alberto Saboia, explicou que as informações vão balizar as ações de transporte público com o objetivo de reduzir o tempo de deslocamento da população, aumentar o tempo de eficiência do sistema e tornar o transporte público um instrumento estruturador do território. "A gente vai precisar aperfeiçoar as linhas, itinerários, frequência, integração e lotação. Mas vai dimensionar também as calçadas e bicicletas". O alcance das pesquisas vai para além da Capital e atinge os 19 municípios que integram a Região Metropolitana de Fortaleza, uma vez que há um grande uso de pessoas que moram fora da Capital. Entre as várias pesquisas que serão realizadas, um estudo de origem e destino domiciliar, o primeiro feito na história de Fortaleza, é o mais importante. O estudo vai monitorar o modal mais utilizado, a linha, os horários de maior fluxo, as paradas mais procuradas. O estudo técnico deve acontecer entre 18 e 24 meses, e o prazo de conclusão da licitação é maio de 2017.

A implementação de ações, a partir do que as pesquisas vão apontar, deve ser imediata, conforme promessa do prefeito. Roberto Cláudio aponta que, com uma readequação das linhas, a partir das necessidades e desejos reais da população, é possível também otimizar os recursos que possam impactar nas tarifas.

Saiba mais

O que será avaliado:

1. Origem e destino domiciliar;

2.Origem e destino de cargas;

3.Linhas de contorno na RMF;

4.Linhas de contorno em Fortaleza;

5.Linhas de travessia;

6.Origem e destino nos terminais de integração;

7.Transbordo nos terminais de integração;

8. Origem e destino nas linhas metropolitanas e linhas oeste e sul;

9. Volumétrica;

10. Ocupação visual;

11.Preferência declarada;

12. Pesquisa de opinião