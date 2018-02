Fortaleza tem surto de conjuntivite confirmado

01:00 · 21.02.2018 / atualizado às 01:58

Com a mudança climática e a incidência de chuvas do mês de fevereiro, as emergências oftalmológicas tiveram uma movimentação mais intensa. Chegando a ser considerada um surto, ainda que esperado, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a conjuntivite é um vírus que pode causar de leves irritações até graves sequelas. A orientação da SMS é clara: nunca medicar-se sozinho, ainda que já tenha tido a doença antes, já que existem diferentes tipos de diagnósticos para a enfermidade, que pode ser viral ou bacteriana.

A transmissão da conjuntivite infecciosa, que é a mais comum, acontece através do contato físico, tendo um alto nível de contágio, segundo a assessora técnica em oftalmologia da SMS, dra. Joana Gurgel. "A doença pode complicar. Tem quadros de conjuntivites graves, que podem levar ao comprometimento da córnea. Por isso, é tão importante procurar o médico. Certos casos podem prejudicar, inclusive, a visão", afirma.

Para evitar a transmissão, as principais dicas são lavar as mãos frequentemente, principalmente antes de comer e evitar coçar os olhos. Entre os sintomas da doença destacam-se a sensação de areia nos olhos, vermelhidão, intolerância à luz e lacrimejamento.

Vandameire Sousa, auxiliar administrativa, foi acometida pela conjuntivite no início deste mê, após sete pessoas da sua família terem sido contaminadas com a doença. "A minha foi a conjuntivite bacteriana, no dia que os sintomas começaram, já fui ao médico, corria risco de ter um derrame no olho. Passei uma semana doente e foi muito complicado", relata.

Atualmente, duas clínicas atendem a emergências oftalmológicas pelo Sistema único de Saúde (SUS) em Fortaleza, a Oftalmolaser, na Avenida Oliveira Paiva, e a Oftalmoclínica, na Av. 13 de maio. De acordo com a médica Joana Gurgel, em geral, os locais mencionados recebem cerca de 1 ou 2 casos por dia, já neste mês, a incidência é de 10 pacientes diariamente. "Pode-se considerar um surto por que é uma quantidade acima do normal, mas já era esperado devido ao período sazonal", explica Joana. Segundo ela, mesmo com o aumento dos casos, a rotina das emergências continua a mesma, sem alteração no atendimento.

Dado alarmante

Contudo, o Hospital de Olhos Leiria de Andrade declarou ter tido um aumento de quase quatro vezes no atendimento devido aos casos de conjuntivite neste mês. Apenas na segunda-feira (19), 900 pacientes foram atendidos na unidade, quando o normal são 250. Segundo o Hospital, esse é o maior surto de conjuntivite da história.

De acordo com Joana, o dado alarmante não foi notificado pela SMS, mas será investigado. "Eu estou vendo com a Vigilância Epidemiológica da Prefeitura uma forma de levarmos uma equipe ao Hospital para entender esse surto. É um dado que realmente merece ser estudado e entendido por nós", revelou a assessora.